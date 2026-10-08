بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن عدد من المنشآت الحكزمية والخاصة تعرضت للنهب في إقليم تيجراي عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي والميلشيات المتحالفة معه إلى هذه المناطق بعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيجراي من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد.

الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات في تيجراي

وأفاد سكان ومصادر محلية إثيوبية بتعرض عدد من الممتلكات الحكومية والخاصة للنهب في أعقاب ذلك، ومن بين الممتلكات التي وردت تقارير عن نهبها: مستشفى "أواش" العسكري، ومفوضية شرطة تيجراي، والمحكمة العليا في تيجراي، ومنظمة الخدمات الاجتماعية والصحة والتنمية (OSSAD)، بالإضافة إلى ممتلكات خاصة أخرى، وفقا لما أفادت به صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وكان مستشفى "أواش" العسكري المرجعي -الذي يستقبل مقاتلين سابقين يتلقون العلاج الطبي- من بين المنشآت التي تعرضت لأضرار جسيمة وأعمال نهب.

ويُعد المستشفى أحد المرافق الطبية العسكرية الرئيسية التي تخدم الجنود والمقاتلين السابقين ممن يعانون من إصابات مزمنة في العظام أو إصابات ناجمة عن الصدمات (الرضوض) التي لحقت بهم خلال الحرب بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيجراي.

نهب مستشفيات ميكيلي

ووفقاً لروايات محلية، تعرض المستشفى للنهب والتخريب على يد مسلحين عقب انسحاب قوات "جبهة تحرير شعب تيجراي" من ميكيلي.

وقال "كيشي أبادى ميبراهتو" -وهو أحد سكان ميكيلي ومن كبار الوجهاء المحليين الذين يتولون حالياً تنسيق المساعدات الإنسانية للمقاتلين السابقين- إن عمليات النهب بدأت يوم الجمعة، 2 أكتوبر 2026، عقب انسحاب قوات "جبهة تحرير شعب تيجراي" من المدينة.

قال كيشي أبادّي: "تعرض المخيم للنهب على يد لصوص مسلحين، واستمرت عمليات النهب حتى يوم الاثنين".

اندلاع الحرب في تيجراي

شهد شمال إثيوبيا في سبتمبر الماضي، تصعيداً خطيراً في القتال، وذلك في أعقاب اتفاق بريتوريا المبرم في نوفمبر 2022 والذي أنهى حرباً استمرت عامين بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيجراي.

وقد طالت الأعمال العدائية المتجددة أجزاءً من أقاليم تيجراي وأمهرا وعفر، مع ورود تقارير تفيد بتضرر ممتلكات مدنية ومؤسسات عامة، لا سيما في تيجراي.