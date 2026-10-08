قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لايفات وابتذال.. القبض على سيدة تستغل أفراد أسرتها في التسول الإلكتروني
بسبب خلافات المصاهرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة
بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي
3 أعوام على الاستجابة.. الهلال الأحمر يستعرض جهوده الإغاثية لدعم غزة
ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
ليتوانيا تنشر 100 جندي على حدود كالينينجراد بسبب مخاوف التعبئة الروسية
حدث في مثل هذا اليوم.. مصر تتأهل لـ كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا
الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بآلاف المساعدات الغذائية والإغاثية
نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
54 مليار جنيه للأسر.. التضامن تستعرض استراتيجية تمكين المرأة في بلجراد
فيها حاجة حلوة..الرئيس السيسي يمازح أطفال كوريا الجنوبية
قوافل الإغاثة إلى غزة.. مساعدات غذائية وطبية وسط تحديات متصاعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

تيجراي
تيجراي

أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن عدد من المنشآت الحكزمية والخاصة تعرضت للنهب في إقليم تيجراي عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي والميلشيات المتحالفة معه إلى هذه المناطق بعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيجراي من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد.

الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات في تيجراي

وأفاد سكان ومصادر محلية إثيوبية بتعرض عدد من الممتلكات الحكومية والخاصة للنهب في أعقاب ذلك، ومن بين الممتلكات التي وردت تقارير عن نهبها: مستشفى "أواش" العسكري، ومفوضية شرطة تيجراي، والمحكمة العليا في تيجراي، ومنظمة الخدمات الاجتماعية والصحة والتنمية (OSSAD)، بالإضافة إلى ممتلكات خاصة أخرى، وفقا لما أفادت به صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وكان مستشفى "أواش" العسكري المرجعي -الذي يستقبل مقاتلين سابقين يتلقون العلاج الطبي- من بين المنشآت التي تعرضت لأضرار جسيمة وأعمال نهب. 

ويُعد المستشفى أحد المرافق الطبية العسكرية الرئيسية التي تخدم الجنود والمقاتلين السابقين ممن يعانون من إصابات مزمنة في العظام أو إصابات ناجمة عن الصدمات (الرضوض) التي لحقت بهم خلال الحرب بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيجراي.

نهب مستشفيات ميكيلي

ووفقاً لروايات محلية، تعرض المستشفى للنهب والتخريب على يد مسلحين عقب انسحاب قوات "جبهة تحرير شعب تيجراي" من ميكيلي.

وقال "كيشي أبادى ميبراهتو" -وهو أحد سكان ميكيلي ومن كبار الوجهاء المحليين الذين يتولون حالياً تنسيق المساعدات الإنسانية للمقاتلين السابقين- إن عمليات النهب بدأت يوم الجمعة، 2 أكتوبر 2026، عقب انسحاب قوات "جبهة تحرير شعب تيجراي" من المدينة. 

قال كيشي أبادّي: "تعرض المخيم للنهب على يد لصوص مسلحين، واستمرت عمليات النهب حتى يوم الاثنين".

اندلاع الحرب في تيجراي

شهد شمال إثيوبيا في سبتمبر الماضي، تصعيداً خطيراً في القتال، وذلك في أعقاب اتفاق بريتوريا المبرم في نوفمبر 2022 والذي أنهى حرباً استمرت عامين بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيجراي. 

وقد طالت الأعمال العدائية المتجددة أجزاءً من أقاليم تيجراي وأمهرا وعفر، مع ورود تقارير تفيد بتضرر ممتلكات مدنية ومؤسسات عامة، لا سيما في تيجراي.

انسحاب جبهة تيجراي جبهة تيجراي الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات المنشآت الحكومية في ميكيلي المستشفيات في تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

حسام وابراهيم حسن

محمد عبد الوهاب: حسام وإبراهيم تعرضا للظلم في الأهلي ولا أعارض تدريبهم للأحمر

امير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت وراء أزمة رفض لاعبي الزمالك السفر إلى سوريا

ترشيحاتنا

هبة واصل

هبة واصل: قرار «فيتش» يحمل رسائل تتجاوز التقييم الائتماني وسط اضطرابات الإقليم

النائب الدكتور عصام خليل

«المصريين الأحرار»: شراكة القاهرة وسول تعكس «الاتزان الاستراتيجي» وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح

مسعود علام: الشراكة المصرية الكورية بوابة لتعميق التصنيع وتنافسية الاقتصاد

بالصور

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد