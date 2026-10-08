البيجاما الكاستور| رسالة نارية من فاتن عبد المعبود لـ سموتريتش

وجهت الاعلامية فاتن عبد المعبود، رسالة نارية لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، بعد تصريحاته الأخيرة عن سيناء الغالية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات الهدف منها كسب أصوات الناخبين في الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «MTI»، مساء اليوم الخميس، أن :"لازم نفكركم بالجيامات الكاستور وتصريحاتك كلام تافه ولا يودي ولا يجيب وشو اعلامي علشان الاصوات في الإنتخابات".

وأكملت أن :"الرد المصري جاء حازم وسريع وقوي والرفض بالزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش".