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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على 17 سفينة من "أسطول الظل" الإيراني

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
أ ش أ

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 17 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني المستخدم لنقل النفط والغاز خارج البلاد، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى خنق اقتصاد طهران لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة، إن الوزارة تسعى إلى حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لشن الحرب في المنطقة وستواصل كشف أولئك الذين يساعدون إيران على بيع النفط.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن السفن الجديدة التي فُرضت عليها العقوبات مسؤولة عن نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.

وتأتي العقوبات الجديدة في إطار "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهو الاسم الذي أُطلق على حملة الضغط الأمريكية ضد إيران. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تقييد قدرة إيران على نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية والاستفادة منها.

وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن تؤدي العقوبات التي أُعلن عنها اليوم، بمفردها، إلى تغييرات جذرية في الاقتصاد الإيراني، إلا أن وزارة الخزانة ذكرت أنها تستهدف "بقايا" أسطول الظل الإيراني لتكملة العقوبات الحالية التي تهدف إلى الحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.

بدورها.. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة "أسطول الظل" الإيراني.

وذكر بيان أصدره توماس بيجوت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه في إطار عملية "الإقصاء الاقتصادي"، تستخدم الولايات المتحدة كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لعزل النظام الإيراني، وقطع شريان حياته الاقتصادي، وحماية الولايات المتحدة وشركائها وحرية الملاحة.

وجاء في البيان: "تتخذ وزارة الخارجية اليوم إجراءات لتفكيك أسطول الظل الإيراني وتقويض قدرة النظام الإيراني على استخدام تجارة النفط غير المشروعة لتمويل أنشطته الخبيثة؛ حيث تفرض الوزارة عقوبات على عشر كيانات وستة أفراد وخمس ناقلات متورطة في تجارة النفط أو المنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني".

وأضاف البيان: "وتُفرض هذه العقوبات على جميع الجهات المستهدفة من جانب وزارة الخارجية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846، الذي يُجيز إعادة فرض عقوبات محددة فيما يتعلق بإيران".

العقوبات الجديدة الخزانة الأمريكية النفط والغاز

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