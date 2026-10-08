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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تقفز فوق 100 دولار.. ماذا حدث بعد تصريحات ترامب بشأن إيران؟!

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس
ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس
رانيا أيمن

قفزت أسعار النفط اليوم الخميس أكثر من خمسة بالمئة، ثم بددت المكاسب بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.48 دولارات أو 3.5 بالمئة إلى 103.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1641 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وزادت العقود ‌الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 91 دولارا. وفي أعلى مستويات كلا الخامين خلال الجلسة، ارتفع كلا العقدين بأكثر من خمسة دولارات للبرميل، إذ سجل خام برنت أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر وسط مخاوف من احتمال شن هجمات أمريكية وشيكة على إيران وفقدان الإمدادات في خليج المكسيك الأمريكي جراء الإعصار إيساياس.

النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز

وقال ترامب في وقت لاحق إن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع إيران. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده تدرس الرد ⁠الأمريكي على مقترحها الذي ينص على إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام، وإنها قد ترد في غضون أيام.


في الوقت نفسه، أفاد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري مطلعان بأن سوريا تدرس تقديم دعم عسكري للسعودية في خضم صراعها المتصاعد مع الحوثيين المتحالفين من إيران في اليمن. وأشارت المصادر إلى أن الخيارات قيد الدراسة تشمل المساعدة الدفاعية أو نشر قوات في مهمة هجومية لمساعدة القوات اليمنية المدعومة من السعودية.


ومع استمرار اضطرابات الإمدادات استقرت الأسعار عند التسوية أمس الأربعاء بعد أن وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع السحب من مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل في وقت تسعى فيه الحكومات إلى التعامل مع أزمة أسعار الوقود القياسية وتعطل الإمدادات نتيجة لحرب إيران.


وتزايدت التهديدات التي تستهدف شحنات النفط في الخليج ومضيق هرمز، اللذين كانت تمر عبرهما شحنات تعادل حوالي ‌20 بالمئة ⁠من إجمالي النفط والوقود العالمي قبل الحرب، خلال أكتوبر تشرين الأول مع دخول الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران شهره الثامن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.


وبلغت الهجمات على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ بدء حرب إيران مع زيادة الدول المنتجة في الخليج لصادراتها.

وقال شاول كافونيتش، رئيس قطاع الطاقة لدى إم.إس.تي ماركي، "بلغت وتيرة الهجمات الإيرانية على السفن الآن أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب، ⁠ومن المرجح أن تتصاعد أكثر".
وأضاف أن "التدفقات المحدودة للمنتجات، والتكاليف اللوجستية الباهظة، والاحتمال المرتفع لتصعيد إيراني تبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة".

الإعصار إيساياس

ترتفع أسعار النفط بسبب انخفاض الإمدادات مع اقتراب إعصار من مناطق الإنتاج البحرية في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، مما دفع الشركات إلى إغلاق ⁠منصاتها.


وأعلنت شركتا شل وشيفرون أمس الأربعاء تقليص عملياتهما البحرية في خليج المكسيك مع اقتراب الإعصار إيساياس. وذكرت بي.بي أنها أجلت جميع موظفيها من المنصتين (نا كيكا) و(ثاندر هاوس) وأوقفت الإنتاج فيهما.


وقالت إدارة المعادن البحرية إن منتجي النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أوقفوا ⁠عموما قرابة 25.08 بالمئة من إنتاج النفط الحالي و16.37 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي الحالي حتى أمس الأربعاء بسبب الإعصار.


وجاءت بيانات المخزونات من الولايات المتحدة، التي تعد أيضا أكبر مستهلك للنفط في العالم، داعمة للأسعار بعدما انخفضت مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع، في حين انخفضت مخزونات الديزل انخفاضا طفيفاً.

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