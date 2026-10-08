قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: دعم الفلاح والأمن الغذائي في مقدمة أجندة زراعة الشيوخ
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
أمطار بنسبة 30%.. حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد
الرئيس السيسي يعلن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
خارجية الاحتلال: القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا يغادرون إسرائيل
عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية
استعدادات مكثفة لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
هل يتكرر سيناريو أوبئة الماضي؟.. حقيقة انتشار الطاعون مرة أخرى
الحكومة: «منتدى مصر 2026» يستهدف رصد نبض الشارع وصياغة قرارات تلبي تطلعات المواطنين
الرئيس السيسي يوقع في دفتر التشريفات بالقصر الرئاسي الكوري الجنوبي
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 399 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار اليوم.. تفاصيل طقس الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز

النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز
النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز
أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط، مع تصاعد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.33 دولار، أو بنسبة 1.33%، إلى 101.53 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.11 دولار، أو بنسبة 1.26%، إلى 89.39 دولار للبرميل.

وأغلقت الأسعار على انخفاض، الأربعاء، بعدما وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع الإفراج عن مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل ضمن خطة أطلقت في مارس، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى التعامل مع أسعار الوقود القياسية واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب مع إيران.

ومع ذلك، تصاعدت التهديدات التي تواجه شحنات النفط في الخليج ومضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره قبل الحرب شحنات تعادل نحو 20% من النفط والوقود العالميين، خلال أكتوبر، مع دخول الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران شهره الثامن.

وبلغت الهجمات على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي مقارنة بأي أسبوع منذ اندلاع الحرب مع إيران، بالتزامن مع زيادة منتجي الخليج صادراتهم. ويأتي تصاعد الهجمات في الوقت الذي تتدفق فيه كميات أكبر من الخام إلى خارج الخليج، لكن بتكاليف ومخاطر أعلى على الشحنات وأطقم السفن.

وفي أحدث هجوم، تعرضت ناقلة نفط شمال قطر لهجوم بعد استهدافها بعدة مقذوفات، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفقًا لوكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الأربعاء.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك إيه إن زد، في مذكرة الخميس: “في الماضي، أدت مثل هذه الهجمات إلى انخفاض الشحنات من الخليج العربي. أما هذه المرة، فيبدو أن المنتجين مستعدون لتحمل مخاطر تعرض سفنهم لأضرار، إذ لا توجد وسيلة بديلة لإيصال نفطهم إلى الأسواق الدولية”.

وأضاف هاينز أن الإفراج عن النفط من جانب وكالة الطاقة الدولية من المرجح أن يتضمن براميل كانت بالفعل جزءًا من خطة الوكالة الأصلية للإفراج عن 400 مليون برميل عند بداية الصراع في الشرق الأوسط، ما يعني أنه لا يبدو أنه يمثل سحبًا إضافيًا من المخزونات الاستراتيجية.

وقال: “في نهاية المطاف، يمكن للإفراج عن المخزونات الاستراتيجية أن يعزز تدفقات الإمدادات مؤقتًا، لكنه لا يوفر طاقة إنتاجية جديدة”.

وقدمت بيانات المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم، دعمًا لأسعار الخام، بعدما تراجعت مخزونات النفط بأكثر من المتوقع، بينما انخفضت مخزونات الديزل بشكل طفيف.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.2 مليون برميل إلى 424.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الوقود المقطر، التي تشمل وقود الديزل ووقود الطائرات، بمقدار 42,000 برميل إلى 105.14 مليون برميل، وهو مستوى أقل بكثير من المستويات المسجلة في هذا الوقت من العام خلال السنوات الخمس الماضية.

ارتفعت أسعار النفط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط تصاعد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

ترشيحاتنا

أرشيفي

بريطانيا تزيل لافتات قنصليتها بالقدس الشرقية مع انتهاء مهلة إسرائيلية لإغلاقها

أمازون تستغني عن نحو 1,000 موظف في أحدث جولة لخفض الوظائف

أمازون تستغني عن نحو 1,000 موظف في أحدث جولة لخفض الوظائف

إل جي إنرجي سوليوشن تتجاوز التوقعات مع تعويضات من شركة سيارات أمريكية

إل جي إنرجي سوليوشن تتجاوز التوقعات مع تعويضات من شركة سيارات أمريكية

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد