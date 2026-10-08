النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط، مع تصاعد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.33 دولار، أو بنسبة 1.33%، إلى 101.53 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.11 دولار، أو بنسبة 1.26%، إلى 89.39 دولار للبرميل.

وأغلقت الأسعار على انخفاض، الأربعاء، بعدما وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع الإفراج عن مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل ضمن خطة أطلقت في مارس، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى التعامل مع أسعار الوقود القياسية واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب مع إيران.

ومع ذلك، تصاعدت التهديدات التي تواجه شحنات النفط في الخليج ومضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره قبل الحرب شحنات تعادل نحو 20% من النفط والوقود العالميين، خلال أكتوبر، مع دخول الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران شهره الثامن.

وبلغت الهجمات على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي مقارنة بأي أسبوع منذ اندلاع الحرب مع إيران، بالتزامن مع زيادة منتجي الخليج صادراتهم. ويأتي تصاعد الهجمات في الوقت الذي تتدفق فيه كميات أكبر من الخام إلى خارج الخليج، لكن بتكاليف ومخاطر أعلى على الشحنات وأطقم السفن.

وفي أحدث هجوم، تعرضت ناقلة نفط شمال قطر لهجوم بعد استهدافها بعدة مقذوفات، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفقًا لوكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الأربعاء.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك إيه إن زد، في مذكرة الخميس: “في الماضي، أدت مثل هذه الهجمات إلى انخفاض الشحنات من الخليج العربي. أما هذه المرة، فيبدو أن المنتجين مستعدون لتحمل مخاطر تعرض سفنهم لأضرار، إذ لا توجد وسيلة بديلة لإيصال نفطهم إلى الأسواق الدولية”.

وأضاف هاينز أن الإفراج عن النفط من جانب وكالة الطاقة الدولية من المرجح أن يتضمن براميل كانت بالفعل جزءًا من خطة الوكالة الأصلية للإفراج عن 400 مليون برميل عند بداية الصراع في الشرق الأوسط، ما يعني أنه لا يبدو أنه يمثل سحبًا إضافيًا من المخزونات الاستراتيجية.

وقال: “في نهاية المطاف، يمكن للإفراج عن المخزونات الاستراتيجية أن يعزز تدفقات الإمدادات مؤقتًا، لكنه لا يوفر طاقة إنتاجية جديدة”.

وقدمت بيانات المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم، دعمًا لأسعار الخام، بعدما تراجعت مخزونات النفط بأكثر من المتوقع، بينما انخفضت مخزونات الديزل بشكل طفيف.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.2 مليون برميل إلى 424.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الوقود المقطر، التي تشمل وقود الديزل ووقود الطائرات، بمقدار 42,000 برميل إلى 105.14 مليون برميل، وهو مستوى أقل بكثير من المستويات المسجلة في هذا الوقت من العام خلال السنوات الخمس الماضية.