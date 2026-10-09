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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: أمريكا تستعد لهجوم محتمل على إيران يستمر 3 أيام.. وترامب رفض 5 خطط عسكرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت تقارير صحفية، أن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران، قد تستمر نحو ثلاثة أيام، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دراسة خيارات عسكرية للتعامل مع طهران.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الخطط التي يجري الإعداد لها قد تستهدف أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، إلى جانب منشآت للطاقة ومقار تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التقرير، رفض ترامب خلال الأشهر الماضية خمس خطط عسكرية تتعلق بعمليات محتملة ضد إيران أو جماعة الحوثيين، مشيراً إلى أنه لا يعتزم شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة الشهر المقبل.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى تحركات عسكرية أمريكية متزايدة في منطقة الشرق الأوسط، مع توقعات بوجود ثلاث حاملات طائرات أمريكية في المنطقة، إلى جانب أكثر من 20 ألف جندي ومئات الطائرات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق وإنهاء المواجهة، فيما لا تزال الخيارات العسكرية مطروحة على طاولة الإدارة الأمريكية.

وكانت تقارير أمريكية سابقة قد تحدثت عن إعداد وزارة الدفاع الأمريكية لخيارات عسكرية متعددة ضد إيران، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

ويأتي ذلك فيما تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء، في محاولة للتوصل إلى تفاهم بشأن إنهاء الحرب والقضايا الخلافية بين الجانبين.

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