توك شو| ترامب يعلن عن محادثات مثمرة مع إيران.. أرملة الإبراشي تكشف عن شائعات طاردتها.. وعوض تاج الدين يحسم الجدل بشأن فيروس الالتهاب الحنجري

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ترامب يكشف عن محادثات مثمرة مع إيران ويستبعد شن هجمات عليها قبل انتخابات التجديد النصفي.. تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إجراء الإدارة الأمريكية محادثات مثمرة وبناء مع إيران أسهمت في توضيح عدد من النقاط المتعلقة بمسار المفاوضات بين البلدين.

بطل أكتوبر: جنودنا استخدموا أسلحتهم بكفاءة فاقت قدرات السلاح نفسه

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أحد أبطال نصر أكتوبر العظيم، إن التدريب الجيد للمقاتلين المصريين كان أحد أهم أسباب نجاح القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، مؤكدا أن الجنود والضباط لم يكتفوا بمعرفة كيفية استخدام الأسلحة، وإنما وصلوا إلى درجة عالية من الكفاءة مكنتهم من تحقيق نتائج فاقت التقديرات الموضوعة لقدرات هذه الأسلحة.

«مافيش حاجة اسمها فيروس الالتهاب الحنجري».. عوض تاج الدين يحسم الجدل ويحذر من الشائعات

حسم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الجدل المثار حول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فيروس جديد يُعرف باسم «فيروس الالتهاب الحنجري»، مؤكدًا أنه لا يوجد فيروس بهذا الاسم.

تحرك أوروبي لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وقطع مصادر التمويل.. مستشار مركز البحوث حول الإرهاب الدولي يكشف التداعيات

قال بديع قرحاني، مستشار مركز البحوث حول الإرهاب الدولي، إن قرار تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية كان متوقعا، خاصة بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف الجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية.

عبده مباشر: خطة الخداع المصرية حافظت على سرية حرب أكتوبر

كشف المؤرخ العسكري عبده مباشر جوانب من خطة الخداع التي سبقت حرب أكتوبر 1973، موضحًا أن تحقيق عنصر المفاجأة لم يكن نتيجة إجراء واحد، وإنما جاء ثمرة منظومة متكاملة هدفت إلى حجب المعلومات عن إسرائيل.

اللواء محيي نوح: توليت قيادة المجموعة 39 قتال بعد استشهاد الرفاعي.. وخضنا معركة لمنع العدو من دخول الإسماعيلية

أكد اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 قتال خلال حرب الاستنزاف، وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، أنه تولى قيادة المجموعة عقب استشهاد البطل إبراهيم الرفاعي، مشيرًا إلى أنه واصل تنفيذ المهام القتالية في مواجهة القوات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة من الحرب.

الزواج العرفي وترك الزوج في المرض.. أرملة الإبراشي تكشف كواليس الشائعات التي طاردتها

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل تعرضها لمشكلات وشائعات كثيرة بعد وفاة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي.

مصطفى بكري: حرب الاستنزاف كانت الطريق الحقيقي لنصر أكتوبر.. والنصر لم يكن وليد اللحظة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نصر أكتوبر 1973 لم يكن وليد يوم السادس من أكتوبر، وإنما جاء تتويجًا لسنوات طويلة من الإعداد والتدريب وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية عقب نكسة 1967.

إبراهيم القادري: السيارات الكهربائية تتطلب تغيير أسلوب القيادة.. والاستثمار فيها مرتبط بقطع الغيار والصيانة

قال إبراهيم القادري، المتخصص في ملف السيارات، إن قيادة السيارات الكهربائية تختلف بشكل كبير عن السيارات التقليدية، نظرًا لاعتمادها على منظومة كهربائية وإلكترونية متكاملة تشمل البطارية والوحدات الإلكترونية الموجودة بالسيارة.

أستاذ علاقات دولية: جولة الرئيس السيسي في آسيا تعزز فرص جذب الاستثمارات

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضايا التي تمثل أهمية لمصر، ومنها قضايا الأمن القومي والمياه والقضايا الأفريقية، خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، يتوافق مع توجهات السياسة الخارجية الكورية القائمة على التعايش السلمي والتمسك بقواعد القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.