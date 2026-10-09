قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
الرئيس الإيراني: نعكف على مراجعة مقترحات الاتفاق مع أمريكا ووضع اللمسات النهائية
بلاش ابنك يخرج من البيت.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي
وزير الحرب الأمريكي يعلن إعـ.دام منفذ هجوم فورت هود رميا بالرصاص في بث علني
محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة
ارتفاع أسعار البنزين أقل من النووي.. ترامب يوضح حقيقة تصريحاته بشأن قصف إيران سان دييجو ولوس أنجلوس
رئيس جمعية مجاهدي سيناء يرد على سموتريتش: «ارجع لمذكرات ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73»
"الزراعة": إقبال كبير من المواطنين لزيارة المتحف الزراعي ومعرض "زهور مصر" في إجازة احتفالات أكتوبر
ميناء دمياط يدشن لنشي إرشاد سريع جديدين لتعزيز أسطوله البحري
6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو
سكن لكل المصريين 9.. موعد الحجز وشروط التقديم والأوراق المطلوبة
اصطدام ناقلات نفط بألغام.. إيران تعلن عن انفجارات عنيفة في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| ترامب يعلن عن محادثات مثمرة مع إيران.. أرملة الإبراشي تكشف عن شائعات طاردتها.. وعوض تاج الدين يحسم الجدل بشأن فيروس الالتهاب الحنجري

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد
محمود زيدان

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ترامب يكشف عن محادثات مثمرة مع إيران ويستبعد شن هجمات عليها قبل انتخابات التجديد النصفي.. تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إجراء الإدارة الأمريكية محادثات مثمرة وبناء مع إيران أسهمت في توضيح عدد من النقاط المتعلقة بمسار المفاوضات بين البلدين.

بطل أكتوبر: جنودنا استخدموا أسلحتهم بكفاءة فاقت قدرات السلاح نفسه

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أحد أبطال نصر أكتوبر العظيم، إن التدريب الجيد للمقاتلين المصريين كان أحد أهم أسباب نجاح القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، مؤكدا أن الجنود والضباط لم يكتفوا بمعرفة كيفية استخدام الأسلحة، وإنما وصلوا إلى درجة عالية من الكفاءة مكنتهم من تحقيق نتائج فاقت التقديرات الموضوعة لقدرات هذه الأسلحة.

«مافيش حاجة اسمها فيروس الالتهاب الحنجري».. عوض تاج الدين يحسم الجدل ويحذر من الشائعات

حسم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الجدل المثار حول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فيروس جديد يُعرف باسم «فيروس الالتهاب الحنجري»، مؤكدًا أنه لا يوجد فيروس بهذا الاسم.

تحرك أوروبي لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وقطع مصادر التمويل.. مستشار مركز البحوث حول الإرهاب الدولي يكشف التداعيات

قال بديع قرحاني، مستشار مركز البحوث حول الإرهاب الدولي، إن قرار تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية كان متوقعا، خاصة بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف الجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية.

عبده مباشر: خطة الخداع المصرية حافظت على سرية حرب أكتوبر

كشف المؤرخ العسكري عبده مباشر جوانب من خطة الخداع التي سبقت حرب أكتوبر 1973، موضحًا أن تحقيق عنصر المفاجأة لم يكن نتيجة إجراء واحد، وإنما جاء ثمرة منظومة متكاملة هدفت إلى حجب المعلومات عن إسرائيل.

اللواء محيي نوح: توليت قيادة المجموعة 39 قتال بعد استشهاد الرفاعي.. وخضنا معركة لمنع العدو من دخول الإسماعيلية

أكد اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 قتال خلال حرب الاستنزاف، وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، أنه تولى قيادة المجموعة عقب استشهاد البطل إبراهيم الرفاعي، مشيرًا إلى أنه واصل تنفيذ المهام القتالية في مواجهة القوات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة من الحرب.

الزواج العرفي وترك الزوج في المرض.. أرملة الإبراشي تكشف كواليس الشائعات التي طاردتها

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل تعرضها لمشكلات وشائعات كثيرة بعد وفاة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي.

مصطفى بكري: حرب الاستنزاف كانت الطريق الحقيقي لنصر أكتوبر.. والنصر لم يكن وليد اللحظة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نصر أكتوبر 1973 لم يكن وليد يوم السادس من أكتوبر، وإنما جاء تتويجًا لسنوات طويلة من الإعداد والتدريب وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية عقب نكسة 1967.

إبراهيم القادري: السيارات الكهربائية تتطلب تغيير أسلوب القيادة.. والاستثمار فيها مرتبط بقطع الغيار والصيانة

قال إبراهيم القادري، المتخصص في ملف السيارات، إن قيادة السيارات الكهربائية تختلف بشكل كبير عن السيارات التقليدية، نظرًا لاعتمادها على منظومة كهربائية وإلكترونية متكاملة تشمل البطارية والوحدات الإلكترونية الموجودة بالسيارة.

أستاذ علاقات دولية: جولة الرئيس السيسي في آسيا تعزز فرص جذب الاستثمارات

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضايا التي تمثل أهمية لمصر، ومنها قضايا الأمن القومي والمياه والقضايا الأفريقية، خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، يتوافق مع توجهات السياسة الخارجية الكورية القائمة على التعايش السلمي والتمسك بقواعد القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

أخبار توك شو ترامب مصر مصطفى بكري أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

جلوبال

مورينيو يهاجم مبابي: لماذا أنت غبي لهذه الدرجة؟

أحمد عاطف قطة

أحمد عاطف قطة: غرفة ملابس نادي بيراميدز مثالية تماما والكل على قلب رجل واحد

برشلونة

برشلونة يحسم مستقبل تشافي إسبارت بعقد جديد حتى 2030

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد