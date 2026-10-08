إبراهيم القادري: السيارات الكهربائية تتطلب تغيير أسلوب القيادة.. والاستثمار فيها مرتبط بقطع الغيار والصيانة

قال إبراهيم القادري، المتخصص في ملف السيارات، إن قيادة السيارات الكهربائية تختلف بشكل كبير عن السيارات التقليدية، نظرًا لاعتمادها على منظومة كهربائية وإلكترونية متكاملة تشمل البطارية والوحدات الإلكترونية الموجودة بالسيارة.

سهولة وسلاسة القيادة

وأضاف القادري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «النيل للأخبار»، إن السيارات الكهربائية تتميز بسهولة وسلاسة القيادة، لكنها في الوقت نفسه تتطلب تغيير نمط القيادة، موضحًا أن استجابة السيارة الكهربائية تكون أسرع من السيارات التقليدية، وبالتالي يحتاج قائدها إلى أسلوب قيادة مختلف.

تحقيق أفضل مدى ممكن للسيارة

وأوضح أن طريقة القيادة ترتبط بشكل مباشر بمعدل استهلاك البطارية، ولذلك يجب على قائد السيارة متابعة مستوى البطارية ومعرفة أسلوب القيادة الذي يساعد على تحقيق أفضل مدى ممكن للسيارة.

توافر قطع الغيار وخدمات الصيانة

وعن مدى اعتبار السيارات الكهربائية استثمارًا مستقبليًا مربحًا للمستهلك المصري، قال القادري إنه لا يمكن التعميم على جميع الطرازات، موضحًا أن الأمر يختلف وفقًا لقيمة شراء السيارة، ومدى القيادة، وتوافر قطع الغيار وخدمات الصيانة.

العلامات التجارية الصينية

وأشار إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا العديد من العلامات التجارية الصينية، إلا أن بعض هذه العلامات لا تتوافر لها خدمات صيانة وقطع غيار بالشكل الكافي، وهو ما يجب أن يضعه المواطن في اعتباره قبل شراء سيارة كهربائية.

محطات شحن السيارات الكهربائية

وحول محطات شحن السيارات الكهربائية، أكد القادري أن الدولة بدأت تحركات جادة وخطوات فعالة لإنشاء محطات ونقاط شحن على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في انتشار السيارات الكهربائية.

التفكير في شراء سيارة كهربائية

وأوضح أن المواطن عند التفكير في شراء سيارة كهربائية يجب أن يتابع أماكن نقاط الشحن المتاحة على مستوى الجمهورية، وأن يحسب المسافة التي يمكنه قطعها وفقًا لقدرة بطارية السيارة، مشيرًا إلى أن توافر محطات الشحن يمثل عاملًا مهمًا في طمأنة المواطنين وتشجيعهم على اقتناء السيارات الكهربائية.

الاعتماد على السيارات الكهربائية

ولفت إلى أن الدولة بدأت منظومة إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بعدد بلغ في البداية نحو 169 محطة، قبل التوسع في أعداد المحطات مع زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية.