مصطفى بكري: حرب الاستنزاف كانت الطريق الحقيقي لنصر أكتوبر.. والنصر لم يكن وليد اللحظة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نصر أكتوبر 1973 لم يكن وليد يوم السادس من أكتوبر، وإنما جاء تتويجًا لسنوات طويلة من الإعداد والتدريب وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية عقب نكسة 1967.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن حرب الاستنزاف كانت الطريق الحقيقي إلى نصر أكتوبر، مشيرًا إلى أن معركة العبور لم تكن ضربة مفاجئة، بل سبقتها سنوات من العمل المتواصل والتخطيط والتدريب وإعادة بناء القدرات القتالية للقوات المسلحة.

وأوضح أن القوات المسلحة خاضت خلال حرب الاستنزاف معارك وعمليات مستمرة على امتداد جبهة قناة السويس، بهدف التأكيد على أن احتلال الأرض المصرية لن يستمر، وأن الهزيمة التي تعرضت لها مصر في عام 1967 ليست نهاية المطاف.

وأضاف أن حرب الاستنزاف مثلت مرحلة مهمة في إعداد القوات المسلحة للمعركة الكبرى، حيث أسهمت المواجهات المستمرة مع القوات الإسرائيلية في اكتساب الخبرات القتالية، ورفع مستوى الجاهزية، والاستعداد لخوض معركة العبور.

عملية العبور

وأكد بكري أن الطريق إلى نصر أكتوبر بدأ منذ الأيام الأولى التي أعقبت نكسة 1967، مرورًا بحرب الاستنزاف وما شهدته من تضحيات ومعارك، وصولًا إلى السادس من أكتوبر 1973، عندما بدأت القوات المسلحة المصرية عملية العبور وتحرير جزء من الأراضي المحتلة.

