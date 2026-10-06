مصطفى بكري: التداعيات في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران تركت آثارًا على الأمن الإقليمي

قال الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري، إن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة، في ظل ما تشهده عدة دول من تطورات وتصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام صريح" على قناة الشمس: "منذ فترة من الوقت كانت هناك مخاوف شديدة من هذا الذي طرحه نتنياهو بالقول إننا أمام شرق أوسط جديد، وأن الخريطة العربية بالتأكيد ستتبدل كثيرًا عما ذي قبل".

وأشار إلى أن: "هذا الكلام قيل بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، وظن البعض أن هذا الكلام ربما لن يجد أرضية على أرض الواقع، ولكن للأسف بدأنا نرى التداعيات تحدث في أكثر من بلد عربي".

وتابع: "رأينا ما يحدث في فلسطين، في غزة، في الضفة، في لبنان، في سوريا. ده حقيقي. في الضربات الإسرائيلية الموجهة أيضًا لإيران مع درع الحرب الكبرى الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير من العام الحالي".

ونوه أن وهذه الأمور كلها بالتأكيد تركت تداعيات على الأمن الإقليمي.