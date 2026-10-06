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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«لازم يكون عندنا جيش عربي موحد».. النائب مصطفى بكري يطرح مقترحًا لحماية الأمن القومي العربي

مصطفى بكري
مصطفى بكري
شيماء جمال

قال الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري، إن المنطقة العربية تواجه تحديات خطيرة تستدعي وحدة الموقف العربي، وتفعيل الاتفاقيات العربية القائمة لحماية الأمن القومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام صريح" على قناة الشمس: "الحقيقة الفكرة ليست بجديدة. إحنا عندنا اتفاقية دفاع مشترك من بداية الخمسينات، اتفاقية الدفاع المشترك مهمتها الأساسية حماية الأمن القومي العربي".

وتابع: "إحنا مرينا بفترات تاريخية صعبة، وسادت خلافات عديدة خصوصًا بعد كامب ديفيد، لكن اللحظة الراهنة تحتاج بالفعل إلى وحدة الموقف العربي".

ونوه أن: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح هذه الفكرة في عام 2015، وكنا نتمنى بالفعل أن يتم تلقي هذه الفكرة لتجد أرضية لتنفيذ، خاصة وأننا أمام تحديات خطيرة تواجه الأمة العربية في هذه الفترة".

وقال: "لقد شبعنا كلامًا وشبعنا تصريحات وشبعنا إدانات، لكن الموقف الراهن يستوجب توحيد الموقف العربي بحيث يكون لنا جيش عربي موحد واستراتيجية عربية لحماية الأمن القومي".

مصطفى بكري المنطقة العربية وحدة الموقف العربي الشمس السيسي

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