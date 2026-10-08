أستاذ علاقات دولية: جولة الرئيس السيسي في آسيا تعزز فرص جذب الاستثمارات

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضايا التي تمثل أهمية لمصر، ومنها قضايا الأمن القومي والمياه والقضايا الأفريقية، خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، يتوافق مع توجهات السياسة الخارجية الكورية القائمة على التعايش السلمي والتمسك بقواعد القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح “عاشور” خلال برنامج الحياة اليوم، أن الجولة الآسيوية للرئيس السيسي، والتي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تأتي في توقيت مهم، مشيرًا إلى أن اختيار هذه الدول يرتبط بأهميتها الاقتصادية وما تتمتع به من اقتصادات قائمة على الاستثمار والتصنيع.

وأشار إلى أن الاستثمارات الآسيوية يمكن أن تمثل فرصة مهمة لمصر، خاصة أنها لا تقتصر على ضخ رؤوس الأموال، وإنما ترتبط أيضًا بنقل الخبرات والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل، بما يدعم معدلات النمو ويساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن موقع مصر الجغرافي يمثل عامل جذب مهم للمستثمرين الآسيويين، حيث تتيح مصر الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، فضلًا عن عضوية مصر في اتفاقية الكوميسا، وهو ما يمنح المنتجات المصنعة في مصر فرصة للوصول إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد عاشور أن جذب الشركات الآسيوية لإقامة مصانع وخطوط إنتاج في مصر يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج والتصنيع، وتشغيل العمالة، وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني، بما يعزز استفادة مصر من هذه الاستثمارات.