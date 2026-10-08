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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى شردي: استقبال الأطفال للرئيس السيسي في كوريا يعكس التقارب بين الشعبين

السيسي
السيسي
رحمة سمير

تحدث الإعلامي مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، والقمة المصرية الكورية التي عقدها الرئيس مع نظيره الكوري، مشيدًا بالاستقبال الذي نظمته مجموعة من الأطفال الكوريين للرئيس السيسي.

وقال مصطفى شردي إن الأطفال الكوريين قدموا أغنية «حاجة حلوة» خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الأطفال تم تدريبهم على الأغنية والموسيقى استعدادًا للترحيب بالرئيس خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن استقبال قادة الدول من خلال الأطفال أصبح توجهًا موجودًا في العالم، باعتبارهم يمثلون أجيال المستقبل، موضحًا أن هذا النوع من الاستقبال يحمل طابعًا إنسانيًا إلى جانب الجانب الرسمي.

وأوضح شردي أن استقبال الرؤساء من خلال الأطفال يعكس التقارب بين الشعوب، مستشهدًا باستقبال الرئيس السيسي في الصين من خلال أطفال كانوا يحملون أعلام البلدين، وكذلك استقبال الرئيس الصيني في مصر من خلال الأطفال والموسيقى.

وأكد أن الاهتمام بالأطفال يأتي باعتبارهم الأجيال التي تعمل الدول من أجلها، مشيرًا إلى أن الاستقبال الإنساني يضيف بُعدًا مختلفًا للعلاقات بين الشعوب.

وأكد مصطفى شردي أن زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية تحظى باهتمام كبير، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أهمية موقع مصر ودورها في هذه التطورات.

وأشار شردي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال القمة المصرية الكورية عن أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية وتطويرها وتعزيزها.

ولفت إلى أن كوريا الجنوبية تعد من الاقتصادات القوية عالميًا، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه كذلك دعوة إلى كبار رجال الأعمال والمستثمرين الكوريين للاستثمار في مصر، واستعرض أمامهم ما تمتلكه الدولة من فرص وإمكانات.

وأوضح مصطفى شردي أن التحرك المصري خلال الزيارة لا يقتصر على تعزيز العلاقات السياسية، وإنما يتضمن الحديث عن نقل التكنولوجيا، والشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التقارب بين مصر وكوريا الجنوبية.

مصطفى شردي رئيس السيسي السيسي كوريا الأطفال الكوريين

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