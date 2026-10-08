قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد وزير الدفاع اليمني: المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات
أسعار سبائك الذهب بعد آخر انخفاض.. مفاجأة في سعر سبيكة 1 جرام حتى 100 جرام
ليس معلما بمدارسنا.. أول رد من التعليم على فيديو الإساءة لهدى شعراوي وصفية زغلول
لاعب قاسم باشا يشيد بمحمد صلاح: شعرت بالفارق فور مشاركته
أهلا بيكي يا مصر.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي على أنغام أغنية "بابا" لعمرو دياب
بعد "محادثات مثمرة".. ترامب: لن نهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر
إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها
حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الأربعاء .. أمطار خفيفة وشبورة مائية
وادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف بكأس عاصمة مصر
غرق 3 صغار في ترعة الإبراهيمية بالمنيا
مضيق هرمز خط أحمر.. تحذير إيراني شديد اللهجة لأمريكا وإسرائيل
الرئيس السيسي من كوريا الجنوبية: شراكة استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القاهرة وسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسانين توفيق: زيارة السيسي لكوريا الجنوبية تفتح آفاقا جديدة للتعاون التكنولوجي والصناعي

حسانين توفيق
حسانين توفيق
حسن رضوان

أكد حسانين توفيق، أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسار العلاقات المصرية الكورية، خاصة في ظل ما تحمله من فرص واسعة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والاستثمار.

وأوضح توفيق أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكون كوريا الجنوبية واحدة من أبرز التجارب العالمية في الانتقال من دولة نامية إلى قوة صناعية وتكنولوجية كبرى، معتبرًا أن تعزيز التعاون معها يعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو الاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة وبناء قاعدة تكنولوجية وصناعية أكثر تطورًا داخل مصر.

شراكة مع قوة تكنولوجية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا

وقال أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري إن الزيارة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وتكنولوجية متكاملة، مشيرًا إلى أن التقارب مع سول يعزز قدرة مصر على بناء شراكات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى في شرق آسيا.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور أكبر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع، خاصة في ظل موقعها الجغرافي وشبكة البنية التحتية والمشروعات القومية التي يمكن أن تستفيد منها الاستثمارات الكورية.

السيارات الكهربائية والإلكترونيات وأشباه الموصلات.. فرص استثمارية واعدة

وأشار توفيق إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد أهم محاور الشراكة المصرية الكورية، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، من بينها السيارات الكهربائية والإلكترونيات وأشباه الموصلات والصناعات الثقيلة.

وأكد أهمية العمل على جذب استثمارات كورية مباشرة وإقامة مصانع ومشروعات إنتاجية مشتركة داخل مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد على أن نجاح هذه الشراكة يقاس بمدى قدرتها على الانتقال من الاتفاقات إلى مشروعات حقيقية تستفيد منها الصناعة المصرية وتزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

التكنولوجيا في قلب الشراكة.. من نقل الخبرة إلى بناء القدرات

وأكد حسانين توفيق أن البعد التكنولوجي يمثل أحد أهم مكاسب التقارب المصري الكوري، خاصة مع وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا الجيل الخامس.

وأوضح أن تعميق التعاون في هذه المجالات يمكن أن يدعم جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، ويسهم في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

تأهيل الشباب ركيزة أساسية للتحول الرقمي

ولفت توفيق إلى أن نقل التكنولوجيا لا يكتمل دون الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدًا أهمية توسيع برامج التدريب وبناء القدرات الرقمية للشباب، والاستفادة من الخبرات الكورية في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة.

وأضاف أن تأهيل الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتقنيات الرقمية المتقدمة يمكن أن يحول مصر إلى قاعدة للكفاءات التكنولوجية، ويدعم فرص نمو الاقتصاد الرقمي وزيادة صادرات الخدمات التكنولوجية.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. البداية الحقيقية للتنفيذ

وأكد أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري أن ما شهدته الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمثل خطوة مهمة، لكن القيمة الحقيقية لهذه التفاهمات ستظهر مع دخولها حيز التنفيذ وتحولها إلى مشروعات وبرامج عمل واضحة.

وشدد على ضرورة وجود آليات متابعة تضمن سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الخبرة الكورية ويضمن انتقال التعاون من الإطار السياسي إلى شراكة إنتاجية وتكنولوجية مستدامة.

حسانين توفيق: التكنولوجيا يجب أن تكون قاطرة للنمو

واختتم توفيق بالتأكيد على أن توجه مصر لتعميق الشراكة مع كوريا الجنوبية يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التكنولوجيا باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن مصر أمام فرصة لتعظيم الاستفادة من التجربة الكورية، ليس فقط عبر استقطاب الاستثمارات، وإنما من خلال توطين التكنولوجيا، ونقل المعرفة، وتطوير الكفاءات، وزيادة التصنيع المحلي والصادرات، بما يعزز موقع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة ويجعل التكنولوجيا قاطرة حقيقية للتنمية الشاملة.

الشعب الجمهوري كوريا التصنيع المتقدم القاهرة حسانين توفيق الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

صورة أرشيفية

عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: زواج جويرية من النبي كان سببا في تحرير قومها ودخولهم في الإسلام

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: من يحرضون على الوطن لا يعرفون شيئا عن الدين.. فيديو

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: جماعات الشر كرهوا الناس فى دينهم بأفعالهم وأقوالهم

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد