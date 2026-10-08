سامح شكري يترأس وفد مجلس النواب في اجتماعات الدورة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي

وصل النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى مدينة أروشا في تنزانيا، لرئاسة وفد مجلس النواب المصري المشارك في اجتماعات الدورة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي.

سامح شكري يشارك في مناقشات تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية

وشارك سامح شكري في أعمال الجمعية العامة، كما ألقى كلمة أمام اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، وذلك في إطار المناقشة حول تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الأساسية في أوقات النزاع، ودور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وفد مجلس النواب يؤيد بند البحرين بشأن حرية الملاحة والأمن البحري

وشارك وفد مجلس النواب المصري في التصويت على البند الطارئ، مؤيدًا البند المطروح من قبل مملكة البحرين بشأن حرية الملاحة والأمن البحري وعبور التجارة العالمية في المضايق الدولية.

لقاءات مع وفود البرلمانات المشاركة في إطار الدبلوماسية البرلمانية

ويشارك النائب سامح شكري، ووفد مجلس النواب المكون من النائب الدكتور أشرف حاتم، والنائبة الدكتورة سحر عبد المنعم عطية، والنائبة الدكتورة هايدي المغازي، في أعمال الدورة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي على مدار الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يجري الوفد عددًا من اللقاءات مع وفود البرلمانات المشاركة، في إطار الدبلوماسية البرلمانية.