سامح شكري: مصر اختلفت مع أمريكا في قضايا عديدة.. والعلاقات لم تصل إلى الصدام الكامل

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق، إن العلاقات المصرية الأمريكية توثقت بشكل كبير عقب اتفاقية كامب ديفيد وتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن فترة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر شهدت سنوات من التفاؤل والزخم والاهتمام، وإرساء علاقات متينة على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي والتنموي.

وأوضح شكري، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، أن العلاقات المصرية الأمريكية استمرت قوية واستراتيجية، لكنها مرت بمراحل من التوتر بسبب وجود سياسات لم تكن مصر ترى أنها تصب في مصلحة الطرفين، من بينها الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، إلى جانب الخلافات بشأن حرب الخليج والتواجد الأجنبي في العراق.

وأشار إلى أن مصر تمسكت بمواقفها تجاه هذه القضايا، مؤكدًا أن الخلافات لم تؤدِ إلى انهيار العلاقة، وأن الجانب الأمريكي أدرك بعد سنوات أن النصائح المصرية كانت تستهدف خدمة المصلحة الأمريكية والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والدول العربية.

وأضاف أن مرحلة غزو العراق كانت من أصعب مراحل العلاقات المصرية الأمريكية، موضحًا أن التوتر شمل أيضًا السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل والاستيطان في الضفة الغربية، إلى جانب الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان والمسار الديمقراطي في مصر.

ولفت شكري إلى أن العلاقات استمرت رغم هذه الخلافات، في ظل وجود مصالح مشتركة، خاصة في مجالات التسليح والاستثمارات الأمريكية، مؤكدًا أهمية الدور الإقليمي لمصر وعدم إمكانية تجاهله في التعامل مع الولايات المتحدة.

وأكد شكري أن منهجه الشخصي في التعامل مع الولايات المتحدة كان قائمًا على التفاعل والتواصل وطرح الرؤية بشكل واضح ومباشر، دون التفاف أو خداع، مع الحفاظ على المصداقية، موضحًا أنه عند حدوث اختلاف يجب التفاهم حول أسبابه ومحاولة تقريب وجهات النظر، مع إدراك أن التعامل مع الولايات المتحدة قد تترتب عليه عواقب كبيرة، إلا أن اهتمام البلدين بالعلاقة كان يدفع دائمًا إلى تجنب المواجهة والصدام الكامل.