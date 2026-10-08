الرئيس السيسي من كوريا الجنوبية: شراكة استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القاهرة وسول

في زيارة تعكس تنامي العلاقات المصرية الكورية، برزت ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري في صدارة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية، وسط تأكيد مشترك على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتحمل الزيارة أبعادًا تتجاوز تعزيز التعاون التقليدي، لتفتح المجال أمام توسيع الشراكات في مجالات التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات، في ظل تطلع القاهرة للاستفادة من التجربة الكورية وما حققته من نهضة وتقدم خلال العقود الماضية. كما عكست مباحثات الرئيس السيسي حرص مصر على ترسيخ سياسة خارجية تقوم على التوازن والتنوع والاحترام المتبادل، بالتوازي مع طرح عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وملف مياه النيل، بما يؤكد اتساع نطاق العلاقات المصرية الكورية وتعدد مساراتها السياسية والتنموية.

الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضارتين المصرية والكورية



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين الحضارات، مشيرًا إلى أن زيارة كوريا الجنوبية أتاحت له فرصة مشاهدة الطفرة التي شهدتها الدولة الكورية خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس السيسي إن جمهورية كوريا الجنوبية شهدت نهضة وتقدمًا في العديد من المجالات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الكورية والتعرف على ما حققته من تطور.

وأشار إلى أن الزيارة أتاحت فرصة للاطلاع عن قرب على جوانب من التجربة الكورية، وما شهدته البلاد من تقدم في عدد من المجالات، بما يعكس حجم النهضة التي حققتها جمهورية كوريا الجنوبية.

الرئيس السيسي: أعرب عن شكري وتقديري لحفاوة الاستقبال في كوريا



أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية، مؤكدًا أهمية الزيارة وما شهدته من لقاءات ومباحثات.

وأكد الرئيس السيسي تقديره لما لمسه خلال الزيارة من اهتمام بتعزيز العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما يجمع البلدين من علاقات وتعاون في مختلف المجالات.

الرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى شراكة استراتيجية



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل محطة جديدة ينطلق منها مستقبل واعد للعلاقات الراسخة بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي إن هذه الخطوة تعكس الأهمية التي يوليها البلدان لدفع العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المصري الكوري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة تأتي في إطار علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، بما يعزز فرص التعاون بين القاهرة وسول خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الرئيس على أن مصر حريصة على مواصلة تطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم، في إطار سياسة خارجية متوازنة ومتنوعة، تقوم على الاتزان الاستراتيجي وتحقيق المصالح المشتركة.

الرئيس السيسي: نتطلع للارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كوريا



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك مع كوريا الجنوبية للارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا.

وأوضح أن العلاقات المصرية الكورية تشهد زخمًا متناميًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق مصالح البلدين ويفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الجانبان، بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص النمو.

الرئيس السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والتنوع، وتحرص على تطوير العلاقات مع مختلف دول العالم وفقًا لمبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة.

وأوضح الرئيس أن الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية كوريا تأتي في ظل هذه السياسة الخارجية المصرية المتوازنة، بما يعكس حرص القاهرة على بناء علاقات قوية ومستدامة مع شركائها.

وأشار السيسي إلى أن العلاقات المصرية الكورية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أوسع للتعاون بين البلدين.

وشدد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين

الرئيس السيسي لنظيره الكورى: أتطلع للعمل معًا لتحقيق الرخاء لشعبين صديقين



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الكورى إن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، إلا أنها ترفض الإجراءات الأحادية التي تنتهك مبدأ عدم الإضرار وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وتمس بحقوق مصر المائية.

كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من أجل تحقيق السلام الدائم بالمنطقة، معربا عن تطلعهما لاعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية.

وأكد أيضًا تقديره للمشاركة الكورية الفاعلة مستقبلًا في إعادة إعمار قطاع غزة، كما شددت على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واختتم كلمته بشكر الرئيس الكورى قائلا: "أكرر شكرى لفخامة رئيس كوريا على حسن الاستقبال، وأتطلع للعمل معًا لتحقيق الرخاء لشعبين صديقين والبناء على عقود من النجاح المشترك.