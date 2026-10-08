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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزواج العرفي وترك الزوج في المرض.. أرملة الإبراشي تكشف كواليس الشائعات التي طاردتها

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي
سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي
اخبار توك شو

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل تعرضها لمشكلات وشائعات كثيرة بعد وفاة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي.

وقالت سحر الإبراشي إن أول شائعة تعرضت لها كانت أنها تركت زوجها خلال فترة مرضه، وأنها كانت موجودة خارج مصر، وبعد الوفاة بفترة انتشرت شائعة أخرى تفيد بأنها تزوجت عرفيًا، موضحة أن كل هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها لم تترك وائل لمدة عام خلال فترة مرضه في أزمة كورونا، موضحة أنها كانت تحصل على حسنات بسبب الشائعات الكثيرة التي تعرضت لها.

ولفتت إلى أن الله كان شاهدًا على كل شيء قامت به تجاه زوجها، مؤكدة أنها مثل أي سيدة كانت تقوم بدورها الطبيعي تجاه زوجها، حتى لو كان يعاني من مجرد نزلة برد.

كما كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل تحريرها محضر حيازة لشقة خاصة بزوجها الراحل في منطقة الفسطاط.

وقالت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي إنها تدافع عن حقوق الورثة، وإنها مع توزيع الميراث وفقًا للأمور الشرعية، مؤكدة أنها لا تمانع في توزيع الميراث وفقًا للقانون.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن الشقة لم تحدث بها أي سرقة، وأن رجال الداخلية تحركوا على الفور، مؤكدة أنهم متواجدون لتأمين المواطنين في كل مكان.

ولفتت إلى أن المشكلة لم تحدث في الشقة التي تعيش فيها مع نجلتها، وإنما حدثت في شقة أخرى.

وفي وقت سابق حررت  سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، محضرا بقسم شرطة مصر القديمة يثبت حيازتها  لشقة زوجها  بمنطقة الفسطاط وذلك بعد  خلافات مع شقيقة زوجها ونجل شقيقته على الإرث.

وانتقلت قوات الشرطة وتمت المعاينة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من سحر الإبراشي مفاده ابلاغها من جارتها بوجود شخصين أمام باب شقتها بمنطقة الفسطاط  وحررت محضر إثبات حيازة لشقتها.

يذكر أن هناك نزاعات قضائية بين أرملة الإبراشي وابنته مع أسرته بسبب خلافات الإرث.

سحر الإبراشي الإبراشي الراحل وائل الإبراشي

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