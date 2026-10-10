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ترامب : أسعار النفط ستنهار بمجرد الإنتهاء من الحرب في إيران
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : أسعار النفط ستنهار بمجرد الإنتهاء من الحرب في إيران

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستنهار بشكل لم يسبق له مثيل بمجرد الإنتهاء من الحرب في إيران .

وأضاف ترامب في تصريحات له : أسعار النفط تنخفض بالفعل بشكل كبير وستواصل التراجع ونحن من يتحكم في مضيق هرمز.

وتابع ترامب: إيران في ورطة كبيرة وتعاني من تضخم يبلغ 300% و إيران لا تملك المال وجيشها وعناصر شرطتها لا يتلقون رواتبهم.

وأكد ترامب على أن إيران : لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا ومنعها من حيازته هو ما دفع واشنطن إلى الذهاب إلى هناك.

وأردف ترامب: أصبحنا نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز بفضل الجيش الأمريكي وكميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز اليوم أكبر مما كانت عليه قبل الحرب.

وزاد : على شركات تكرير النفط وتجار التجزئة البدء في خفض الأسعار فورا فنحن نوفر لهم كميات هائلة من النفط.

وختم ترامب قائلا: روسيا وافقت اليوم على إرسال ملايين البراميل من الديزل إلينا.

ترامب أسعار النفط مصيق هرمز روسيا الحرب على إيران

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