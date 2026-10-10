ترامب : أسعار النفط ستنهار بمجرد الإنتهاء من الحرب في إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستنهار بشكل لم يسبق له مثيل بمجرد الإنتهاء من الحرب في إيران .

وأضاف ترامب في تصريحات له : أسعار النفط تنخفض بالفعل بشكل كبير وستواصل التراجع ونحن من يتحكم في مضيق هرمز.

وتابع ترامب: إيران في ورطة كبيرة وتعاني من تضخم يبلغ 300% و إيران لا تملك المال وجيشها وعناصر شرطتها لا يتلقون رواتبهم.

وأكد ترامب على أن إيران : لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا ومنعها من حيازته هو ما دفع واشنطن إلى الذهاب إلى هناك.

وأردف ترامب: أصبحنا نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز بفضل الجيش الأمريكي وكميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز اليوم أكبر مما كانت عليه قبل الحرب.

وزاد : على شركات تكرير النفط وتجار التجزئة البدء في خفض الأسعار فورا فنحن نوفر لهم كميات هائلة من النفط.

وختم ترامب قائلا: روسيا وافقت اليوم على إرسال ملايين البراميل من الديزل إلينا.