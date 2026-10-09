ترامب يعين كاتي زاكاريا متحدثة باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين كاتي زاكاريا متحدثة باسم البيت الأبيض، خلفًا لـ"كارولين ليفيت"، التي أشاد بأدائها خلال توليها المنصب.

وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن زاكاريا تشغل حاليًا منصب كبيرة مستشاري الاتصالات في شركة «تروث سوشيال» التابعة لمجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب»، مشيرًا إلى أنها سبق أن شغلت منصب المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومساعدة الوزير لشؤون الإعلام والعلاقات العامة.

وأوضح ترامب أنها شاركت سابقًا في حملاته الانتخابية، وساعدت في عدد من الولايات المتأرجحة، مدعيًا أن حملاته حققت الفوز في الولايات السبع التي شاركت في العمل بها، كما وصفها بأنها من الداعمين له منذ بداية مسيرته السياسية.

وأعرب ترامب عن ثقته في قدرة زاكاريا على تحقيق نتائج قوية، والعمل بصورة فعالة مع وسائل الإعلام والشعب الأمريكي وإدارته، كما تمنى لها التوفيق في منصبها الجديد.

وأشاد بـ"ليفيت"، وما وصفه بأدائها المتميز خلال فترة توليها منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.