أول تعليق من زيلينسكي على صفقة الديزل بين ترامب وبوتين

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير بأن قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات عن روسيا والسماح لها بتصدير الديزل بشكل أحادي الجانب كان "غير عادل وغير نزيه".

وقال زيلينسكي بنبرة يملؤها الاستياء في مكالمة هاتفية موقع أكسيوس الأمريكي : “كما تعلمون، يبدو الأمر وكأنه هدية عيد ميلاد لـ بوتين؛ إنه يبدو أمراً سيئاً للغاية”.

و لقد أثار إعلان ترامب - الذي جاء عقب مكالمة هاتفية مع بوتين - صدمة لدى الحكومة الأوكرانية والعديد من الحكومات الأوروبية، كما تسبب في نشوء أزمة جديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.



وكان ترامب أعلن في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه اختتم "نقاشًا مثمرًا للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلاله الاتفاق على تزويد السوق الأمريكية والعالمية بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل بشكل فوري، إضافة إلى 500 ألف طن خلال شهر نوفمبر، ومليون طن أخرى بعد ذلك مباشرة.

وأضاف ترامب أن روسيا ستسلّم أيضًا، خلال فترة وجيزة، نحو 3 ملايين طن من وقود الديزل، وذلك وفقًا لوضع مصافي التكرير لديها.



وأكد أن هذه الإمدادات، إلى جانب "السيطرة الكاملة على مضيق هرمز"، ستسهم في خفض أسعار الديزل للأمريكيين وللأسواق العالمية بوتيرة سريعة وقياسية.

وأشار ترامب إلى أن خفض أسعار الوقود يمثل أولوية قصوى لإدارته، لا سيما بالنسبة للمزارعين ومربي الماشية وسائقي الشاحنات، واصفًا الإعلان بأنه "بالغ الأهمية".

يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه مبعوثا ترامب ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يجتمعان في ميامي مع فريق التفاوض الأوكراني وكبار الدبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لمناقشة أفكار أمريكية جديدة لإنهاء الحرب.