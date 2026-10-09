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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا مؤقتا لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية

الخزانة الامريكية
الخزانة الامريكية
القسم الخارجي

تتجه الأنظار إلى سوق الطاقة العالمي مع إعلان منسوب إلى وزارة الخزانة الأمريكية بشأن إصدار ترخيص مؤقت يسمح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية بصورة فورية، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة على إمدادات الوقود وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتعطل بعض مسارات الإمداد.

وتكتسب الخطوة أهمية في ظل اضطراب سوق الديزل عالميًا، مع تراجع الإمدادات المتاحة وارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تداعيات الحرب المرتبطة بإيران والحرب الروسية الأوكرانية على إنتاج الوقود وتدفقات التجارة الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أسواق الوقود ضغوطًا متزايدة، إذ ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 70% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لتصل إلى 6.28 دولار للجالون، وفق تقرير لوكالة «رويترز» نُشر في 9 أكتوبر الجاري.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت لتخفيف الضغوط على سوق الوقود، عبر توسيع إتاحة الديزل المعفى من بعض الضرائب للاستخدام على الطرق، إلى جانب الدفع باتجاه الإفراج عن كميات من الاحتياطيات النفطية لدى دول مجموعة السبع.

ومن شأن السماح بتوريد شحنات إضافية من الديزل الروسي، إذا تأكد صدور الترخيص بالشروط المشار إليها، أن يفتح مجالًا أمام زيادة المعروض في الأسواق الدولية، بما قد يساعد على تخفيف حدة نقص الإمدادات، خصوصًا في ظل تراجع صادرات الوقود الروسية نتيجة القيود المفروضة على التصدير.

ومع ذلك، لا يعني صدور ترخيص مؤقت بالضرورة عودة الصادرات الروسية إلى مستوياتها السابقة، إذ يتوقف تأثيره الفعلي على نطاق المعاملات المسموح بها، والشحنات المشمولة بالترخيص، والقيود الأخرى المفروضة على الإنتاج والتصدير والنقل.

سوق الطاقة العالمي وزارة الخزانة الأمريكية سوق الديزل عالميًا ارتفاع الأسعار الحرب الروسية الأوكرانية

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