بنك التسويات الدولية.. تأثيرات تضخم أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران ما تزال محدودة

قال المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران أدى حتى الآن إلى تأثيرات تضخمية غير مباشرة "معتدلة" على الاقتصاد العالمي.

وجاءت تصريحات دي كوس خلال جلسة نقاشية مع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان ضمن فعاليات منتدى إسطنبول الاقتصادي.

وأوضح أن الصراع في الشرق الأوسط يمثل صدمة سلبية جانب العرض للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن البنوك المركزية حول العالم تعاملت مع الصدمات الاقتصادية بسرعات متفاوتة، حيث استجابت بعض المؤسسات النقدية بسرعة في الحالات التي بررت فيها ظروف الطلب المحلي ذلك، بينما اتبعت مؤسسات أخرى نهجا أكثر تدريجا.

وأضاف أن التكيف المستمر للأدوات والنماذج التحليلية أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا أن هذه الأدوات تلعب دورا محوريا في كيفية استجابة البنوك المركزية وصياغة قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية.

وشدد دي كوس على أن المصداقية، المدعومة بوضوح التفويضات الممنوحة للبنوك المركزية واستقلاليتها وخضوعها للمساءلة، تظل عاملا أساسيا لضمان فعالية السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن أهداف السياسة الاحترازية الكلية والسياسة النقدية تتسم بدرجة كبيرة من التوافق، رغم احتمال ظهور بعض المفاضلات والتحديات بينهما، مضيفا أن هذه التحديات جرى التعامل معها "بصورة جيدة نسبيا" خلال الفترات السابقة.