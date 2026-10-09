ترامب يعلن اتفاقا مع بوتين لتوريد كميات من الديزل الروسي إلى السوق الأمريكية والعالمية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الجمعة/، أنه توصل إلى اتفاق، خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على توريد كميات كبيرة من وقود الديزل الروسي إلى السوق الأمريكية والأسواق العالمية، متوقعًا انخفاض الأسعار بوتيرة قياسية وسرعة كبيرة.

وقال ترامب - في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» - إنه اختتمت للتو نقاشا مثمرا للغاية مع الرئيس بوتين، وجرى الاتفاق على أن تزود روسيا الأسواق بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور، و500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، ومليون طن إضافي بعد ذلك مباشرة، إلى جانب توريد 3 ملايين طن خلال فترة وجيزة، وفقًا لحالة مصافي تكرير الديزل الروسية.

وأضاف أن هذا الاتفاق، إلى جانب ما وصفه بالسيطرة الأمريكية الكاملة على مضيق هرمز، سيسهم في خفض أسعار الديزل في الولايات المتحدة والعالم، مشيرا إلى أن خفض الأسعار، لا سيما للمزارعين ومربي الماشية وسائقي الشاحنات الأمريكيين، يمثل أولوية قصوى بالنسبة له.

وجدد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.