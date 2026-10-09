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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن كاتي زكريا متحدثةً باسم البيت الأبيض: دعمتني منذ اللحظة الأولى

ترامب وكاتي زكريا
ترامب وكاتي زكريا
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختيار مستشارته الإعلامية كاتي زكريا لتولي منصب المتحدثة الإعلامية  للبيت الأبيض، خلفًا لكارولين ليفيت، مشيدا بدعمها له منذ بداية مسيرته السياسية، معربا عن ثقته بقدرتها على أداء مهام المنصب الجديد.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إن زكريا كانت من أبرز الداعمين له منذ البداية، مؤكدًا أنها تتمتع بولاء واضح لحركته السياسية «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» (MAGA)، وأنه يتوقع منها تحقيق نتائج متميزة في منصبها الجديد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن زكريا ظهرت سابقًا معلقةً سياسيةً عبر شبكتي «فوكس نيوز» و«نيوزماكس»، كما شاركت في حملاته الانتخابية، لافتًا إلى أنها كانت من المؤيدين المخلصين له منذ انطلاق مسيرته السياسية.

وتتمتع زكريا بخبرة في مجال الاتصال السياسي والإعلامي، إذ عملت مستشارةً أولى للاتصالات لدى مجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، كما سبق لها العمل متحدثةً باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وظهرت في وسائل إعلام أمريكية محافظة للتعليق على التطورات السياسية.

وفي السياق ذاته، أشاد ترامب بالمتحدثة الصحفية السابقة كارولين ليفيت، مثنيًا على أدائها خلال فترة توليها المنصب، ووصف عملها بأنه كان رائعًا.

ويأتي اختيار زكريا في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تعزيز فريقها الإعلامي، وتكثيف التواصل مع وسائل الإعلام بشأن سياسات الرئيس وقرارات إدارته، في ظل استمرار الجدل حول عدد من الملفات الداخلية والخارجية التي تحظى باهتمام واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كاتي زكريا المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض البيت الابيض ترامب

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