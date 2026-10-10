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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ في ولايتي فلوريدا وجورجيا الأمريكيتين.. ما السبب؟

أمريكا علم
أمريكا علم
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن ولايتا فلوريدا وجورجيا الأمريكيتان أعلنتا حالة الطوارئ، استعدادًا لمواجهة إعصار إيساياس قبالة السواحل الأمريكية.

وذكرت ولاية جورجيا، عبر موقعها الرسمي، أن الحاكم برايان كيمب وسّع نطاق حالة الطوارئ لتشمل جميع مقاطعات الولاية البالغ عددها 159 مقاطعة، في إطار الاستعدادات للإعصار.

وفي فلوريدا، أصدر الحاكم رون ديسانتيس قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في 27 مقاطعة.

وكانت ولاية ألاباما قد أعلنت حالة الطوارئ في 7 أكتوبر الجاري.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، حذر في وقت لاحق ، من إعصار إيساياس الذي اشتد ليصل إلى الفئة الثانية على مقياس سافير-سيمبسون المؤلف من خمس فئات.

وشهد موسم الأعاصير الحالي في المحيط الأطلسي رصد ثماني عواصف، تحوّل إحداها، وهي إيساياس، إلى إعصار في 8 أكتوبر.

ويمتد موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي من الأول من يونيو حتى 30 نوفمبر.

أمريكا إعصار إيساياس ولاية جورجيا ولاية فلوريدا السواحل الأمريكية إعلان حالة الطوارئ

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