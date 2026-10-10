مسؤول أمريكي : زيلينسكي لا يقرأ الأجواء السياسية بشكل صحيح

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول مطلع القول بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إبرام صفقة مع روسيا بشأن وقود الديزل، بعدما تجاهل زيلينسكي نحو 6 طلبات أمريكية لوقف استهداف مصافي النفط الروسية

وذكر المسؤول الأمريكي: زيلينسكي لا يقرأ الأجواء السياسية بشكل صحيح، ومواصلته استهداف المصافي تقوض رصيد حسن النية الذي بناه مع ترامب خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع المسؤول نفسه قائلا : ترامب لا يرى أن الهجمات على المصافي تعادل الضربات الروسية التي تستهدف شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وأردف : الأزمة الجديدة المرتبطة بصفقة الديزل اندلعت بعدما أجرى الوسطاء الأمريكيون محادثات بناءة مع دبلوماسيين أوكرانيين وأوروبيين في ميامي يوم الجمعة.