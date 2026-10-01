الخزانة الأمريكية تسمح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية فورا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، ترخيصاً عاماً مؤقتاً يسمح بتوريد وقود الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية بشكل فوري.
وذكرت الوزارة - عبر منصة "إكس" - "بتوجيه من الرئيس ترامب، يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (التابع لوزارة الخزانة الأمريكية) على الفور ترخيصا عاما مؤقتا يسمح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية".
جاء هذا القرار الإيجازي بعد اتصال هاتفي وصفه ترامب بـ "الناجح للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف خفض أسعار الوقود القياسية التي تضررت جراء الحرب في الشرق الأوسط واستهداف مصافي النفط .