قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي من كوالالمبور: القضية الفلسطينية هي المحورية بالشرق الأوسط ولا بديل عن دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
أمطار ورياح بهذه الأماكن .. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر
الرئيس السيسى يلتقى ملك ماليزيا بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا"
لماذا سميت سورة الطارق بهذا الاسم؟.. 7 حقائق عن زائر يأتي بالليل
الزمالك يتحرك لتأمين بقاء فتوح.. وممدوح عباس كلمة السر
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: الرئيس السيسي استلم مصر خرابة وتعاني.. حقيقة زيادة أسعار البنزين
أسعار الذهب اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. كم وصل عيار 21؟؟
قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة
مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟
تكريم رفيع المستوى.. إهداء الرئيس السيسي وسام تاج الدولة الأسمى بماليزيا| صور
هلا رشدي تكشف طبيعة علاقتها بعمها خالد جلال ودوره في اختياراتها الفنية
هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رافضين التنفيذ .. الذعر يصيب الجنود الأمريكان بسبب إعدام نضال حسن

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

يخطط ستة جنود على الأقل لتقديم طلبات أولية للحصول على إعفاءات دينية، ومن المتوقع أن يحذو آخرون حذوهم لعدم المشاركة في إعدام نضال حسن .

جاء ذلك في تصريحات لأحد المسؤولين في منظمة غير ربحية لصحيفة "ذا صن" 

فيما أبدى  مشرعون من الحزبين “ الجمهوري والديمقراطي ” معارضتهم لقرار هيجسيث ببث عملية الإعدام مباشرة؛ وتُعد هذه القضية واحدة من الحالات النادرة التي يعارض فيها الجمهوريون إدارة ترامب ويطالبون علناً بالتراجع عن قرارها. 

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة من القلق والذعر تنتشر بين بعض الجنود إزاء احتمالية مطالبتهم -أو حتى إجبارهم- على المشاركة في فرقة الإعدام التي ستنفذ حكم الإعدام بحق نضال ميكال حسن، وذلك وفقاً لما ذكرته منظمة معنية بالحرية الدينية تقدم المشورة لأفراد الجيش الأمريكي.

ومن المقرر إعدام حسن -الذي قتل 13 شخصاً في حادث إطلاق نار جماعي في قاعدة "فورت هود" بولاية تكساس عام 2009- في 3 ديسمبر في القاعدة نفسها، في حدث قال وزير الدفاع بيت هيجسيث هذا الأسبوع إن إدارة ترامب ستبث وقائعه مباشرة للجمهور.

وقال هيجسيث في تصريحات متلفزة : "سنضمن أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث. يجب أن يدرك الناس أن هناك عواقب وخيمة لمثل هذه الأمور".

وبعد يوم واحد فقط، صرح مايكل إل. واينستين، مؤسس "مؤسسة الحرية الدينية العسكرية" ، لصحيفة "واشنطن صن" بأنه تحدث إلى ستة جنود يسعون بالفعل لتقديم طلبات أولية للحصول على إعفاءات دينية تحول دون اختيارهم للمشاركة في فرقة الإعدام. 

كما توقع مؤسس "مؤسسة الحرية الدينية العسكرية أن يقدم ما بين 120 و180 فرداً من العسكريين طلبات للحصول على ترتيبات خاصة (إعفاءات) خلال الأسابيع المقبلة

الجيش الامريكي نضال حسن إعدام نضال حسن هيجيست مؤسسة الحرية الدينية العسكرية إدارة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

جلسة صلح

عقب واقعة فيديو الصلاة| جلسة صلح عرفية بقرية طحا في المنيا واستمرار حجز المتهمين.. صور

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

ترشيحاتنا

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية

أذكار النبي قبل النوم

أذكار النوم الصحيحة كاملة مكتوبة.. حصنك الحصين للنوم العميق وراحة البال

قافلتان دعويتان

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الإسماعيلية وشمال سيناء

بالصور

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي

المايونيز
المايونيز
المايونيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد