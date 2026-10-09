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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون: بث عملية إعدام نضال حسن المتهم بقتل 13 شخصا بقاعدة فورت هود على الهواء مباشرة

البنتاجون: بث عملية إعدام نضال حسن المتهم بقتل 13 شخصا بقاعدة فورت هود على الهواء مباشرة
البنتاجون: بث عملية إعدام نضال حسن المتهم بقتل 13 شخصا بقاعدة فورت هود على الهواء مباشرة
أ ش أ

 قال مسئول في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، إنه سيتم بث عملية إعدام الرائد السابق بالجيش الأمريكي نضال حسن، على الهواء مباشرة، وذلك بعد إدانته بإطلاق النار وقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين في قاعدة فورت هود بولاية تكساس عام 2009.

وأوضح المسئول أنه من المقرر إعدام حسن، رميا بالرصاص في الثالث من شهر ديسمبر القادم، في نفس القاعدة التي شهدت ارتكابه للجريمة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وصرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، بأن اختيار قاعدة فورت هود جاء لكونها المكان الذي نفذ فيه حسن هجومه، مشيرا إلى أن توقيت الإعدام حُدد في تمام الساعة الواحدة ظهرا ليتزامن تقريبا مع الوقت الذي بدأ فيه حادث إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أوامره للجيش بتنفيذ حكم الإعدام بحق حسن رميا بالرصاص، وهو ما سيكون أول إعدام ينفذه الجيش منذ عام 1961.

وأجبر اختيار وسيلة الإعدام رميا بالرصاص، الجيش على التخلي عن خطط استمرت شهورا لتنفيذ الإعدام بطريقة مختلفة تماما، وتُظهر وثائق داخلية اطلعت عليها شبكة "إيه بي سي نيوز" أن المسئولين كانوا يستعدون لاستخدام الحقن المميتة حال مصادقة ترامب على الإعدام.

وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون عملية إعدام الرائد السابق بالجيش الأمريكي نضال حسن قاعدة فورت هود بولاية تكساس عام 2009 المقرر إعدام حسن رميا بالرصاص

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