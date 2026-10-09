إعدام على الهواء.. من هو نضال حسن منفذ هجوم "فورت هود"؟

ستنفذ وزارة الدفاع الأمريكية أول عملية إعدام رميا بالرصاص منذ أكثر من 60 عاما، حيث أعلن البنتاجون أن إعدام نضال حسن، الطبيب النفسي العسكري السابق الذي قتل 13 شخصًا في فورت هود، سيكون حدثًا علنيًا سيُبث مباشرةً عبر الإنترنت في ديسمبر المقبل..

وفي مقابلة مع برنامج "صوت أمريكا الحقيقية"، صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، بأن فرقة الإعدام ستنفذ الحكم في قاعدة فورت هود بولاية تكساس، الساعة الواحدة ظهرًا يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر.

أخر عملية إعدام رميا بالرصاص

وكانت آخر حالة معروفة لتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في الجيش الأمريكي في نوفمبر 1945، لكن إدارة ترامب سعت إلى إعادة العمل بهذا النظام خلال ولايته الثانية لتسريع قضايا عقوبة الإعدام.

وتسمح خمس ولايات أمريكية بتنفيذ أحكام الإعدام رمياً بالرصاص ، وهي: أيداهو، وميسيسيبي، وأوكلاهوما، وكارولاينا الجنوبية، ويوتا.

نضال مالك حسن.. ضابط أمريكي من أصول فلسطينية

يعد نضال مالك حسن، الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي، منفذ إطلاق النار في قاعدة "فورت هود" العسكرية، وسيصبح أول شخص يُعدم رمياً بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.

حسن، المولود في الولايات المتحدة عام 1970 ونشأ في ولاية فرجينيا لأسرة من أصول فلسطينية، كان برتبة رائد في الجيش الأمريكي وأدين بتنفيذ هجوم مسلح داخل قاعدة فورت هود بولاية تكساس في 5 نوفمبر 2009، أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين.

درس الكيمياء الحيوية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، ثم التحق بجامعة الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة وتخرج طبيباً عام 2003، وعمل طبيباً نفسياً مكلفاً بتقديم الرعاية للعسكريين، بمن فيهم جنود يعانون من صدمات نفسية، وخدم في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري قبل انتقاله إلى قاعدة فورت هود عام 2009، حيث كان من المقرر إرساله إلى أفغانستان قبل أسابيع من الهجوم.

هجوم فورت هود

في 5 نوفمبر 2009، فتح حسن النار داخل مركز تجهيز الجنود في القاعدة، حيث كان عسكريون ينتظرون تلقي الخدمات الطبية والإدارية، ما أسفر عن مقتل 13 وإصابة 32.

وأُصيب خلال تدخل الشرطة بطلق ناري تسبب في إصابته بالشلل من أسفل الصدر، وكشفت التحقيقات أنه تبادل رسائل إلكترونية قبل الهجوم مع رجل الدين الأمريكي من أصل يمني أنور العولقي المرتبط بتنظيم القاعدة، كما عبّر سابقاً عن معارضته للحربين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان واعتراضه على معاملة المسلمين في الجيش.