نجحت منظومات الدفاع الجوي الروسي في إعتراض وتدمير أكثر من 50 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف الروسية بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية .

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح مجموعة وحدات قوات "الغرب" في تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إن مجموعة وحدات قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 280 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت أن مجموعة وحدات قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة وحدات قوات "الشرق" تواصل التوغل في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 295 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أن مجموعة وحدات قوات "الوسط" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 535 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن مجموعة وحدات قوات "دنيبر" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 30 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت: “بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الحصار بمقاطعة خاركوف ما يصل إلى 40 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية”.