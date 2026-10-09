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أوكرانيا تعلن استهداف 3 منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ داخل روسيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن استهداف 3 منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ داخل روسيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
القسم الخارجي

أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، استهداف ثلاث منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ والصناعات العسكرية داخل الأراضي الروسية، خلال هجمات نُفذت ليلًا، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز».

وأوضح الجيش الأوكراني أن الضربات شملت مصنعًا لإنتاج مكونات الصواريخ في مقاطعة تفير، ومنشأة لتفكيك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مقاطعة ني

جني نوفجورود، إلى جانب منشأة صناعية أخرى.

وأضافت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن استهداف منشأة تفكيك الصواريخ يهدف إلى تقليص قدرة روسيا على الحصول على المتفجرات والوقود المستخدم في تصنيع الصواريخ.

وفي المقابل، أعلن حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود مقتل أحد العسكريين خلال التصدي للهجوم، مشيرًا إلى أن حطام الطائرات المسيرة تسبب في أضرار محدودة بالبنية التحتية.

كما أفاد حاكم مقاطعة تفير باندلاع حريق داخل مصنع في منطقة ريدكينو جراء هجوم بطائرة مسيرة، مؤكدًا إخماد الحريق.

وتأتي هذه الهجمات في إطار استمرار الضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت الطاقة والإنتاج العسكري داخل روسيا، في محاولة لإضعاف القدرات الصناعية المرتبطة بالعمليات العسكرية الروسية.

الجيش الأوكراني إنتاج الصواريخ الأراضي الروسية مكونات الصواريخ مقاطعة تفير تفكيك الصواريخ الباليستية نيجني نوفجورود

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