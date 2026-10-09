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أسعار الوقود تضرب شركات الطيران الأوروبي.. إيزي جيت تلغي آلاف الرحلات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار الوقود تضرب شركات الطيران الأوروبي.. إيزي جيت تلغي آلاف الرحلات

إيزي جيت
إيزي جيت
خاطر عبادة

تستعد شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة "إيزي جيت" لتقليص آلاف الرحلات من جدولها الشتوي، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كينتون جارفيس للصحفيين في بروكسل أمس، إن الشركة ستلغي ما بين 600 و700 ألف مقعد إضافي من جدول رحلاتها الشتوية، ليرتفع إجمالي المقاعد الملغاة منذ بداية العام إلى ما بين 1.3 و1.4 مليون مقعد.

غموض حول المسارات المتأثرة

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم تكشف الشركة عن المسارات التي سيشملها القرار، أو عدد الرحلات التي تخص المملكة المتحدة، أو ما إذا كانت المقاعد الملغاة قد تم بيعها بالفعل.

وأوضح جارفيس: "الناس يخفضون طاقتهم الإنتاجية، ونحن نرى ذلك في جميع المنافسين"، مشيراً إلى أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير بعد اندلاع حرب الشرق الأوسط في فبراير وما تبعها من اضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز.

أزمة تضرب الطيران الأوروبي

وتعيد أزمة وقود الطائرات الناجمة عن الصراع تشكيل قطاع الطيران العالمي، حيث تضطر شركات الطيران الأوروبية الكبرى إلى تثبيت أو خفض طاقتها الاستيعابية قبل موسم الشتاء الذي عادة ما يكون خاسراً.

وكانت شركات منافسة قد اتخذت خطوات مماثلة في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلنت رايان إير في سبتمبر خفض هدفها لحركة المسافرين لعام 2027 من 216 إلى 214 مليون مسافر، فيما أعلنت Jet2 في 4 سبتمبر أنها ستبيع 200 ألف مقعد أقل هذا الشتاء.

وقال متحدث باسم إيزي جيت: "مثل جميع شركات الطيران، نقوم بمراجعة جدول رحلاتنا بشكل مستمر ونجري بعض التغييرات في بعض الأحيان. التغييرات في رحلاتنا الشتوية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من برنامجنا، ونقوم بإجرائها مسبقاً، وعادة ما نختار رحلات متعددة التردد يومياً حتى يتمكن العملاء من الانتقال بسهولة إلى رحلة بديلة".

توقعات بارتفاع أسعار التذاكر

ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس رايان إير مايكل أوليري الشهر الماضي، أكد فيها أنه "لا شك" في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال العام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط والحرب في إيران.

وأضاف أوليري: "أعتقد أن أسعار تذاكر ركاب رايان إير وجميع الركاب الآخرين حتى صيف 2027 سترتفع بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ.. لا شك لدي في أن أسعار التذاكر سترتفع العام المقبل، السؤال هو: بكم سترتفع؟"

إيزي جيت شركات الطيران الأوروبي ارتفاع أسعار وقود الطائرات

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