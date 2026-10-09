جيش الاحتلال يزعم مقـ تل عدد من قادة المقـ اومة في فلسطين

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل حسام وليد حسن أبو العطا، قائد في قسم الصواريخ التابع للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومجدي معين يوسف الأيوبي، التابع للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومحمد أجا، قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس.

وفي المقابل ؛ أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في جنوب لبنان، حيث تم الكشف عن هوية الجندي القتيل، وهو النقيب إلياف حاييم تسابالاموس (21 عاماً) من مدينة حيفا، والذي كان يخدم في اللواء المدرع السابع.

وبحسب وسائل إعلام عبرية ؛ ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، وأنه تم إبلاغ عائلاتهم.