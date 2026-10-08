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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن القضاء على عنصر من حماس شارك في احتجاز رهائن إسرائيليين

حماس
حماس
القسم الخارجي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، أنه قضى على محمد محسن نمر اليازجي، أحد عناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس الذي كان يحتجز عدد من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وادعى جيش الاحتلال أن اليازجي، شارك في احتجاز إميلي داماري ورومي غونين وماتان أنغريست في مدينة غزة، وكان يشغل منصب قائد في كتيبة "الشاطئ" التابعة لحركة حماس، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. 

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بذلك، مضيفاً أنه تم القضاء - قبل يومين في حي الصبرة - على محمد فوزي محمد عوض جمال، وهو عنصر في كتيبة "الدرج-التفاح" التابعة لحماس. 

وكان المذكوران يعملان مؤخراً على دفع عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، وسعيا لإعادة بناء قدرات منظمة حماس وقد تم القضاء عليهما عبر غارات جوية.

جيش الاحتلال احتجاز رهائن إسرائيليين جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية حماس هجوم السابع من أكتوبر

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