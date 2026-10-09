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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف وكوشنر يبحثان مع ممثلين أوكرانيين أفكارا جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا

زيلينسكي و ويتكوف و كوشنر
زيلينسكي و ويتكوف و كوشنر
فرناس حفظي

يلتقي المبعوثان الخاصان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ممثلين عن الجانب الأوكراني في مدينة ميامي الأمريكية، الجمعة، لبحث «أفكار جديدة» تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى دفع مسار التفاوض بين موسكو وكييف والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين موافقته على تقييم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، في ظل استمرار القتال وعدم تحقيق تقدم حاسم في مسار التسوية.

وتأتي التحركات الأمريكية الجديدة في وقت تكثف فيه إدارة ترامب اتصالاتها مع طرفي الصراع، سعياً إلى إيجاد صيغة يمكن أن تمهد لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

دونالد ترامب كوشنر ستيف ويتكوف روسيا أوكرانيا

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