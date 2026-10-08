روسيا ولبنان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المنتدى الثاني للاستثمار

أعلنت سفارة روسيا الاتحادية في بيروت نجاح أعمال المنتدى الروسي-اللبناني الثاني للاستثمار والاقتصاد، الذي عُقد في بيروت بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والهيئات والخبراء من البلدين، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة الثنائية.

ونُظّم المنتدى من جانب المنظمة غير الحكومية «مكتب التعاون الروسي-اللبناني – روسليفان» برئاسة محمد ناصر الدين، وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية وحكومة موسكو وسفارة روسيا الاتحادية في بيروت.

وشارك فيه مسؤولون وممثلون عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شخصيات عامة من روسيا ولبنان.

وخلال الجلسة الحوارية للمنتدى، أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف أن انتظام عقد المنتدى يعكس الاهتمام الكبير لدى مجتمعَي الأعمال الروسي واللبناني بهذا النوع من الفعاليات، وبمواصلة تطوير التعاون الثنائي، متمنيا للمشاركين النجاح في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين روسيا ولبنان.

من جهته، أشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى عامر البساط إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يعكس الإمكانات المتاحة، لافتا إلى الفرص الواسعة التي يوفرها السوق الروسي أمام توسيع الصادرات اللبنانية.

وأوضحت السفارة أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين روسيا ولبنان، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال في البلدين.