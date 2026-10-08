مدير مركز فيجن للدراسات: لا ثقة متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. وموسكو تواصل أكاذيبها

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات، إن الحديث عن وجود مخاوف أو أزمات ثقة بين روسيا وأوكرانيا أو بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا يعكس حقيقة المشهد، مشيرا إلى أن الممارسات الروسية خلال السنوات الماضية، وخاصة قبل بدء الغزو الشامل لأوكرانيا، أسهمت في غياب الثقة بين الأطراف.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن روسيا قدمت قبل بدء الغزو تصريحات أكدت فيها عدم وجود نية لشن حرب على أوكرانيا، إلى جانب طرح روايات بشأن وجود نظام نازي في أوكرانيا ووقوع انتهاكات بحق المواطنين من أصول روسية، وهي ادعاءات لم تثبت صحتها.

وأضاف أن هذه الروايات لا تزال تتكرر حاليا بصورة واضحة، من خلال التصريحات والتطمينات التي يوجهها الكرملين عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ومسؤولين ومتحدثين آخرين، وبالصيغة نفسها التي كانت مستخدمة قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الروسية تروج كذلك لروايات تتحدث عن وجود أنظمة نازية في دول البلطيق، معتبرا أن ذلك يمثل تكرارا للرواية التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولفت إلى أن تقييم المشهد يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضا الممارسات الروسية في إطار ما وصفه بالحرب الهجينة التي تشنها ضد أوروبا، مشيرا إلى انتهاكات للمجال الجوي باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ، إلى جانب محاولات تخريب ووقوع انفجارات في مصانع تمد أوكرانيا بالمستلزمات، فضلا عن الهجمات السيبرانية وحملات أخرى.