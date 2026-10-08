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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح مجموعة وحدات قوات "الغرب" في تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إن مجموعة وحدات قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 280 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن مجموعة وحدات قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة وحدات قوات "الشرق" تواصل التوغل في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 295 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أن مجموعة وحدات قوات "الوسط" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 535 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن مجموعة وحدات قوات "دنيبر" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 30 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت: “بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الحصار بمقاطعة خاركوف ما يصل إلى 40 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

كما سيطرت قوات مشاة البحرية في دوبروبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية على مجمع رياضي وطهرت الملعب والجزء المتبقي من منطقة الحديقة العامة بحسب البيان الروسي.

ودمرت القوات الروسية زورقا مسيرا تابعا للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

ونجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسي في إسقاط 1062 طائرة مسيرة أوكرانية و7 قنابل جوية موجهة.

واختتمت الوزارة  الروسية بيانها موضحة أنه تم تحرير 103 مبانٍ في دوبروبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية القوات المسلحة الأوكرانية

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