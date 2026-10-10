استهداف سفينة شحن تنقل إمدادات إلى ميناء أوديسا.. وترامب: التسوية تقترب

قالت القوات المسلحة الروسية أنها تواصل ضرب مرافق البنى التحتية للمواني الأوكرانية والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية .

جرى استهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا.

كما تم تدمير 10 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو ، وفق ما ذكرت سلطات العاصمة موسكو.

كذلك، جرى تدمير أكثر من 50 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف الروسية.

من جانبه، زعم ترامب أن تسوية الصراع في أوكرانيا تقترب وتتحقق بسرعة .

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الجمعة.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن جانبًا كبيرًا من الاتصال خُصص لبحث آفاق تسوية الصراع في أوكرانيا.

