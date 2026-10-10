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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تنجح في إطلاق دفعة جديدة من أقمار الإنترنت الاصطناعية

الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية
أ ش أ

نجحت الصين، صباح اليوم السبت، في إطلاق الدفعة الـ27 من أقمار الإنترنت الاصطناعية ذات المدار المنخفض.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) أن الصين أطلقت صاروخاً حاملاً من طراز "لونج مارش-12" من موقع تجاري لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان وهي جزيرة تقع جنوبي البلاد، وذلك لوضع مجموعة من الأقمار الصناعية المخصصة للإنترنت في الفضاء.

وانطلق الصاروخ في الساعة 3:27 فجراً (بتوقيت بكين)، ونجح في وضع حمولته -وهي المجموعة السابعة والعشرون من أقمار الإنترنت ذات المدار المنخفض- في المدار المحدد مسبقاً.

ويمثل الصاروخ "لونج مارش-12" جيلا جديدا من الصواريخ الصينية المطورة حيث يعتمد على وقود صديق للبيئة (الكيروسين والأكسجين السائل)، ويتميز بنقل حمولات أكبر بتكلفة اقتصادية أقل.

وتسعى الصين من خلال هذه الإطلاقات المتتالية لبناء شبكة إنترنت فضائية ضخمة وعالمية لمنافسة الشبكات الغربية مثل "ستارلينك" التابعة لشركة سبيس إكس الأمريكية ، بهدف توفير تغطية اتصالات فائقة السرعة وشبكات إنترنت متكاملة ومستقلة تغطي المناطق النائية في العالم.

الصين المخصصة للإنترنت أقمار الإنترنت الاصطناعية

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