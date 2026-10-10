إصابة 38 شخصًا جراء انهيار سقف متجر كبير في كوريا الجنوبية

أُصيب ما لا يقل عن 38 شخصًا بجروح طفيفة، السبت، إثر انهيار أجزاء من سقف جبسي داخل متجر كبير في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية، وفقًا لما أفاد به مسؤولو الإطفاء.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، قالت إدارة الإطفاء في دايجو إن 66 شخصًا آخرين أُخلوا من المنشأة عقب الانهيار، الذي أُبلغ عن وقوعه في الساعة 10:16 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتلقى تسعة أشخاص العلاج في المستشفيات، ووفقًا لمسؤول في إدارة الإطفاء، يُدعى يون جونغ مي، فمن المحتمل أن يرتفع عدد المصابين، إلا أن فرق الطوارئ الموجودة في موقع الحادث رجّحت بدرجة كبيرة عدم تعرض أي شخص لإصابات خطيرة.

وأظهرت صورة من موقع الحادث فرق الإنقاذ وهي تبحث بين الأنقاض، عقب انهيار أجزاء من السقف في الطابق الثاني من المبنى المكوّن من أربعة طوابق.



وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إنه وجّه المسؤولين المعنيين إلى بذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ الأشخاص وضمان التعامل مع حادث الانهيار على نحو شامل.