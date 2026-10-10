ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا للأزمة بين مصر وإثيوبيا بسبب مشروع سد النهضة المبني على النيل الأزرق والذي يهدد شعبي مصر والسودان بالعطش جراء الإجراءات الإثيوبية الأحادية الجانب.

وقال الرئيس الأمريكي خلال تجمع جماهيري في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك، إن إثيوبيا قامت ببناء السد بتمويل أمريكي، وهو أمر سيء للغاية.

وأضاف ترامب: الاختلاف بين مصر وإثيوبيا بخصوص السد لديهم، وهو مشروع سد ضخم، إثيوبيا بنت ذلك السد، وهو أحد أكبر السدود في العالم، ممول بالطبع من قِبَل أمريكا، وهو أمر غبي للغاية للقيام به، وقد أخذوا كل المياه من نهر النيل، وهذا الأمر ليس بجيد علي الإطلاق بالنسبة لمصر.

وتابع: مصر ونهر النيل لن يتبقى فيهما ماء، نهر النيل أصبح شبه خاليا من المياه، لكنني عملت على تسوية ذلك.

يأتي ذلك في ظل توقف المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق حول تشغيل السد الإثيوبي بسبب تعنت حكومة آبي أحمد، ورفضه التوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من النقاط العالقة.