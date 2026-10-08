قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم الرفاعي.. اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل استشهاده
أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
موتسيبي يعلن تجديد دعم أفريقيا لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة فيفا
حبس منتج شهير 3 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد
المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر
موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟
زاد 5 جنيهات.. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
بخطوات بسيطة لاستعادة الدعم.. كيفية تقديم تظلم بطاقة التموين 2026 وإعادة المحذوفين
خطر الفيضانات يهدد إثيوبيا.. توقعات بأمطار غزيرة تزامنا مع انتشار الجفاف وانعدام الأمن الغذائي
تفاصيل أزمة الفنان عابد العناني وأحد العاملين داخل كومباوند شهير بسبب قطع المياه
قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطارَي الملك خالد وأبها الدوليين بالسعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطر الفيضانات يهدد إثيوبيا.. توقعات بأمطار غزيرة تزامنا مع انتشار الجفاف وانعدام الأمن الغذائي

الفيضانات تهدد إثيوبيا
الفيضانات تهدد إثيوبيا
ناصر السيد

أصدرت لجنة إدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا تحذيرا وطنيا بشأن الفيضانات خلال موسم "بيجا" الممتد من أكتوبر إلى يناير، محذرة من هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة وأمطار غير موسمية في عدة أجزاء من البلاد، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه مناطق أخرى الجفاف ونقص المياه وانعدام الأمن الغذائي المرتبط بتفاقم ظاهرة "النينيو".

الفيضانات تضرب إثيوبيا

وتشير النشرة الصادرة والمستندة إلى التوقعات الموسمية للمعهد الإثيوبي للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد المناطق التي تتلقى عادةً أمطار "بيجا" معدلات هطول تتراوح بين المعدل الطبيعي وما فوق الطبيعي، بسحب ما أفادت به صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وتحذر النشرة من أن هذه التوقعات تزيد من مخاطر الفيضانات، لا سيما بالنسبة للمجتمعات التي تقطن على ضفاف الأنهار، وفي المناطق المنخفضة، والمدن ذات القدرة المحدودة على تصريف المياه، والمواقع المعرضة أصلاً لخطر الفيضانات.

وذكرت اللجنة أن هدفها الرئيسي هو ضمان حصول المجتمعات والسلطات في المناطق المعرضة للفيضانات على وقت كافٍ للاستعداد. 

وجاء في النشرة: "تُعد الفيضانات واحدة من الكوارث الطبيعية المتكررة في إثيوبيا، حيث تخلف آثاراً كبيرة على الأرواح البشرية والممتلكات والبنية التحتية وسبل العيش".

كما تصف النشرة الإنذار المبكر بأنه أداة أساسية للاستعداد، مشيرة إلى أن المراقبة الدقيقة لهطول الأمطار ومستويات الأنهار والظروف المحلية يمكن أن توفر "أساساً لإصدار تحذيرات مبكرة إضافية واتخاذ الإجراءات اللازمة".

جنوب إثيوبيا يواجه خطر هطول أمطار أكثر غزارة

وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار تفوق المعدلات الطبيعية في إقليم "سيداما"، وأجزاء من جنوب إقليم "أوروميا"، ومعظم أجزاء الإقليم الصومالي، والمناطق الجنوبية من البلاد.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن أمطار "بيجا" ستبدأ مبكراً وستتبع نمطاً طبيعياً بشكل عام، رغم احتمالية تأخر هطول الأمطار في جنوب وجنوب غرب إثيوبيا.

وحذرت اللجنة من أن بعض المناطق قد تشهد هطول أمطار غزيرة للغاية ويتوقع التقرير هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة في مناطق متفرقة.

في الوقت نفسه، من المتوقع هطول أمطار غير موسمية في شمال وشمال شرق وشرق ووسط إثيوبيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر قد تشكل هذه الأمطار مخاطر على المجتمعات والأنشطة الزراعية في المناطق التي عادةً ما ينتهي فيها موسم الأمطار.

خطر الفيضانات يهدد إثيوبيا الفيضانات أمطار غزيرة انعدام الأمن الغذائي انتشار الجفاف الفيضانات تضرب إثيوبيا الفيضانات تهدد إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

الصلاة على الكرسي

هل تصح الصلاة على الكرسي لمن لا يستطيع الوقوف؟.. أمين الفتوى يجيب

الذهب

هل يجوز للرجل لبس الذهب في الخاتم والسلسلة؟.. أمين الفتوى يجيب

الجيش المصري

كيف كرّم النبي الأسرة المصرية في حديث خير أجناد الأرض؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد