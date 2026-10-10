أول تعليق من كاتي زكريا على تعينها متحدثة بإسم البيت الأبيض

وجهت كاتي زكريا شكرها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أختيارها كمتحدث بإسم البيت الأبيض حيث قالت " شكرًا للرئيس ترامب على الامتياز المميز للعمل بصفتي المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وأضافت في تدوينة لها عبر منصة إكس : خدمة الرئيس ترامب والشعب الأمريكي في هذه المرحلة الحرجة التي تمتد إلى 250 عامًا هي شرف العمر.

وتابعت : لقد أظهر الرئيس ترامب لأمريكا أننا يمكننا أن نكون عظماء مرة أخرى، وهو يعمل على تحقيق تلك العظمة كل يوم. ثقته هي امتياز حقيقي، وقيادته نعمة لهذا البلد.

وأردفت : العمل الذي ينتظرنا هو مواصلة تقديم نتائج قوية لدولتنا وإبلاغ الشعب الأمريكي بالانتصارات الكبرى التي تحققها هذه الإدارة كل يوم. وأتطلع إلى العمل مع فريق الصحافة في البيت الأبيض، ومع الصحفيين في جميع أنحاء البلاد، لنشر هذا السجل.

وختمت قائلة : بارك الله في الرئيس ترامب، وبارك الله في أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت لاحق اختيار مستشارته الإعلامية كاتي زكريا لتولي منصب المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض، خلفًا لكارولين ليفيت، مشيدا بدعمها له منذ بداية مسيرته السياسية، معربا عن ثقته بقدرتها على أداء مهام المنصب الجديد.



وقال ترامب، في منشور عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إن زكريا كانت من أبرز الداعمين له منذ البداية، مؤكدًا أنها تتمتع بولاء واضح لحركته السياسية «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» (MAGA)، وأنه يتوقع منها تحقيق نتائج متميزة في منصبها الجديد.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن زكريا ظهرت سابقًا معلقةً سياسيةً عبر شبكتي «فوكس نيوز» و«نيوزماكس»، كما شاركت في حملاته الانتخابية، لافتًا إلى أنها كانت من المؤيدين المخلصين له منذ انطلاق مسيرته السياسية.

وتتمتع زكريا بخبرة في مجال الاتصال السياسي والإعلامي، إذ عملت مستشارةً أولى للاتصالات لدى مجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، كما سبق لها العمل متحدثةً باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وظهرت في وسائل إعلام أمريكية محافظة للتعليق على التطورات السياسية.