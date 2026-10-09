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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: البيت الأبيض يعرض منصب المتحدثة الرسمية على مستشارة لترامب

كاتي زكريا
كاتي زكريا
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن البيت الأبيض عرض منصب المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الأمريكية على كاتي زكريا، إحدى مستشارات الرئيس دونالد ترامب لشؤون الاتصالات، في خطوة تأتي عقب مغادرة المتحدثة السابقة كارولين ليفيت منصبها.

وذكرت الصحيفة أن زكريا تدرس قبول العرض، مشيرةً إلى أنها تعمل مستشارةً لمنشورات ترامب على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير، يأتي بحث تعيين متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض في توقيت حساس، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، والتي تشكل محطة مهمة في المشهد السياسي الأمريكي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت زكريا ستقبل العرض، في انتظار حسم موقفها من تولي المنصب.


وتعد كاتي زكريا (Katie Zacharia) من الوجوه الأمريكية العاملة في مجالي الاتصال السياسي والإعلام، وترتبط بالتيار الجمهوري المحافظ وبالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، درست في جامعة بيبرداين بولاية كاليفورنيا، وحصلت على درجة الدكتوراه المهنية في القانون من كلية كاروسو للقانون بالجامعة عام 2011.

 وعملت في مجال الاتصالات السياسية، كما شغلت منصبا في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قبل انتقالها إلى العمل مستشارةً لشؤون الاتصالات لدى مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، حيث ارتبط عملها بالتواصل الإعلامي والسياسي المحيط بالرئيس الأمريكي.

وتأتي زكريا ضمن الأسماء المطروحة لتولي منصب المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، خلفا لكارولين ليفيت.

البيت الأبيض المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الأمريكية كاتي زكريا دونالد ترامب كارولين ليفيت

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