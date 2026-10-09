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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. وكل شيء سينتهي قريبًا بطريقة أو بأخرى

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «الحرب في إيران»، خلال كلمة ألقاها في فعالية بالبيت الأبيض مساء اليوم، بمناسبة «يوم كولومبوس»، وقال إن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، وإن أسعار الوقود ستنخفض بشكل حاد، وإن الأمر سينتهي قريبًا بطريقة أو بأخرى.

وأضاف ترامب أن إيران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو قوات جوية أو أنظمة للدفاع الجوي، مشيرًا إلى أنه لا أحد يعبر مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إجراء الإدارة الأمريكية محادثات مثمرة وبناء مع إيران أسهمت في توضيح عدد من النقاط المتعلقة بمسار المفاوضات بين البلدين.

وأشار إلى أن النقطة الأهم في تصريحات الرئيس الأمريكي تمثلت في تأكيده أنه لن يتم شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، موضحا أن ذلك حسم حالة الجدل التي أثارتها تقارير إعلامية أمريكية خلال اليوم السابق.

وأضاف أن عددا من وسائل الإعلام الأمريكية- من بينها مجلة «ذا أتلانتيك» وشبكة «إن بي سي نيوز» وموقع «أكسيوس»- نقلت عن مسؤول أمريكي أن «ترامب يدرس مجموعة من الخيارات للتعامل مع إيران قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية، من بينها تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي».

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز

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