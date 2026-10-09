البنتاجون تجهز خطط ضرب إيران.. وترامب يحسم موقفه قبل انتخابات التجديد النصفي

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الجيش الأمريكي أعد خيارات عسكرية جديدة لشن عمليات ضد إيران، في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إمكانية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” تعمل على إعداد خطط وبدائل عسكرية يمكن عرضها على الرئيس ترامب، فيما لم يصدر قرار نهائي بشأن تنفيذ أي من هذه الخيارات أو توقيت استخدامها.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار المواجهات والضغوط العسكرية في المنطقة، بينما تواصل الإدارة الأمريكية بحث خياراتها بالتزامن مع الاتصالات غير المباشرة مع إيران.

وكانت تقارير أمريكية قد أفادت بأن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تلقت توجيهات باستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، مع بقاء توقيت أي تحرك عسكري غير محسوم.

وفي وقت سابق، أفادت «وول ستريت جورنال» بأن واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، مع إرسال حاملة طائرات إضافية وآلاف الجنود إلى المنطقة، بما يمنح الإدارة الأمريكية خيارات عسكرية أوسع إذا قرر ترامب التحرك ضد إيران.

ترامب يستبعد الضربة قبل الانتخابات

وفي تطور لاحق، أعلن ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، مشيرًا إلى وجود «مناقشات مثمرة» مع طهران.

ويعني ذلك أن إعداد الخطط والخيارات العسكرية لا يمثل، حتى الآن، قرارًا أمريكيًا بشن هجوم قبل الانتخابات، وإنما يأتي ضمن استعدادات وزارة الدفاع لخيارات محتملة في ضوء تطورات الموقف.