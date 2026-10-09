قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر دولار في البنوك الآن
المكسيك.. 10 قتـ.لى في أعمال شغب داخل سجن بولاية سينالوا
البنتاجون تجهز خطط ضرب إيران.. وترامب يحسم موقفه قبل انتخابات التجديد النصفي
مخاطر أمنية.. تحويل 12 طائرة من موسكو إلى مطارات بديلة لأسباب أمنية
ضربات روسية تقـ.تل 34 شخصا في أوكرانيا.. وأضرار واسعة بشبكات الكهرباء والمياه
استياء وتغييرات.. كواليس جلسة اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب يوم 12 أكتوبر
ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك
بسبب طلب نقل ملكية.. موظفة بمكتب تأمينات تستغيث بالأمن بعد تعرضها للتهديد
موعد مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.. الأهلي والزمالك في مواجهتين قويتين
صعد 40 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
مسؤولون أمريكيون: إيران تطور قدراتها الهجومية وتزيد الضغط على مخزونات الدفاع
تقرير: أمريكا تستعد لهجوم محتمل على إيران يستمر 3 أيام.. وترامب رفض 5 خطط عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون تجهز خطط ضرب إيران.. وترامب يحسم موقفه قبل انتخابات التجديد النصفي

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الجيش الأمريكي أعد خيارات عسكرية جديدة لشن عمليات ضد إيران، في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إمكانية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” تعمل على إعداد خطط وبدائل عسكرية يمكن عرضها على الرئيس ترامب، فيما لم يصدر قرار نهائي بشأن تنفيذ أي من هذه الخيارات أو توقيت استخدامها.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار المواجهات والضغوط العسكرية في المنطقة، بينما تواصل الإدارة الأمريكية بحث خياراتها بالتزامن مع الاتصالات غير المباشرة مع إيران.

وكانت تقارير أمريكية قد أفادت بأن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تلقت توجيهات باستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، مع بقاء توقيت أي تحرك عسكري غير محسوم.

وفي وقت سابق، أفادت «وول ستريت جورنال» بأن واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، مع إرسال حاملة طائرات إضافية وآلاف الجنود إلى المنطقة، بما يمنح الإدارة الأمريكية خيارات عسكرية أوسع إذا قرر ترامب التحرك ضد إيران.

ترامب يستبعد الضربة قبل الانتخابات

وفي تطور لاحق، أعلن ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، مشيرًا إلى وجود «مناقشات مثمرة» مع طهران.

ويعني ذلك أن إعداد الخطط والخيارات العسكرية لا يمثل، حتى الآن، قرارًا أمريكيًا بشن هجوم قبل الانتخابات، وإنما يأتي ضمن استعدادات وزارة الدفاع لخيارات محتملة في ضوء تطورات الموقف.

الجيش الأمريكي إيران استئناف العمليات العسكرية ترامب واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

أشرف عبادة

الأهلي يتحرك لضم مدافع اتحاد العاصمة ويرصد مليون يورو لحسم الصفقة

ترشيحاتنا

وزير التخطيط

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض التوجهات العامة لمصر لبناء اقتصاد متوسطي مرن وشامل

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس

أسعار النفط تقفز فوق 100 دولار.. ماذا حدث بعد تصريحات ترامب بشأن إيران؟!

البنك المركزي

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية لـ11.56 تريليون جنيه في مايو الماضي

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد