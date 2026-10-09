مسؤولون أمريكيون: إيران تطور قدراتها الهجومية وتزيد الضغط على مخزونات الدفاع

حذر مسؤولون أمريكيون من أن إيران أصبحت خلال الأشهر الأخيرة خصماً أكثر صعوبة، في ظل تحسن قدراتها وأساليبها العملياتية، ما يزيد من التحديات التي تواجه القوات الأمريكية في المنطقة.

وبحسب معلومات استخباراتية نقلتها تقارير إعلامية، بات اعتراض الصواريخ الإيرانية يتطلب استخدام عدد أكبر من الطائرات الاعتراضية مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب، الأمر الذي يفرض ضغوطاً متزايدة على مخزونات الذخائر الدفاعية الأمريكية.

وقالت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية إن إيران تستفيد أيضاً من صور الأقمار الصناعية التجارية التي توفرها شركات صينية، بهدف تحسين قدرتها على استهداف القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية بصورة أكثر دقة وفاعلية.

ويثير تطور القدرات الإيرانية مخاوف لدى القادة الأمريكيين بشأن صعوبة التصدي للهجمات التي تستهدف القواعد والمنشآت التي تضم القوات الأمريكية، إلى جانب منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في المنطقة.

ووفقاً للتقارير، يخشى مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية من أن يؤدي تجدد المواجهات إلى استنزاف إضافي لمخزونات الدفاع الجوي الأمريكية، ما قد يقلل القدرة على اعتراض الهجمات الإيرانية ويحمل القوات الأمريكية أعباء عسكرية ولوجستية متزايدة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط استمرار بحث الإدارة الأمريكية للخيارات المتاحة للتعامل مع إيران، بالتوازي مع مساعي التوصل إلى تفاهمات دبلوماسية بين الجانبين.